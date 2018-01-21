Госдеп: часть вооружений от США Киев получит бесплатно

Американские власти сами оплатят по меньшей мере часть новой военной помощи Украине, включающей поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, подтвердили в Госдепе агентству ТАСС.

По словам американского дипломата, новая помощь "включает вооружения и боеприпасы". В связи с этим он утверждал, что данное оружие "целиком оборонительное по своей природе". "Эти расширенные оборонительные средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия в сфере безопасности. За счет этого общая сумма американской помощи Украине в области безопасности, оказанной с 2014 года, превысит 750 млн долларов", — сказал сотрудник Госдепартамента США.

Он напомнил, что Вашингтон объявил в конце декабря о планах расширить номенклатуру военной помощи Киеву: "Мы… намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin". Дипломат отказался отвечать на вопросы о том, полностью ли США оплатят собственные поставки ПТРК Javelin, будет ли украинским войскам запрещено применять их в Донбассе, когда начнется передача этого оружия.

В Госдепе напомнили, что пока речь шла о предоставлении нелетальных вооружений и помощи: радаров, раций, военных внедорожников Humvee, медицинского оборудования, защитного снаряжения и приборов ночного видения.

Дипломат заверил, что "США по-прежнему привержены Минским соглашениям" и считают их "путем вперед на востоке Украины". "Урегулирование этого конфликта будет и должно быть дипломатическим", — подчеркнул представитель Госдепартамента. При этом он обвинил Россию в подготовке и вооружении ополченцев Донбасса.

О том, что США оплатят поставки ПТРК Javelin, заявил в среду президент Украины Петр Порошенко. По данным американских СМИ, речь идет о поставках на общую сумму около 47 млн долларов.