19.09.2017, 08:40

Госдеп анонсировал еще одну встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке

 (6)
Gazeta.ru
EST
USA-RUSSIA/
USA-RUSSIA/Foto: Yuri Gripas, REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 сентября, проведут еще одну встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Согласно сообщению, встреча запланирована в 17.00 по местному времени (00.00 мск 20 сентября). Она состоится в нью-йоркском отеле Palace, передает Gazeta.ru.

18 сентября сообщалось, что Лавров и Тиллерсон провели встречу в российском постпредстве в Нью-Йорке.

Они обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии