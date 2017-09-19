Госдеп анонсировал еще одну встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке

USA-RUSSIA/ Foto: Yuri Gripas, REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 сентября, проведут еще одну встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.