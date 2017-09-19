Госдеп анонсировал еще одну встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 сентября, проведут еще одну встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Согласно сообщению, встреча запланирована в 17.00 по местному времени (00.00 мск 20 сентября). Она состоится в нью-йоркском отеле Palace, передает Gazeta.ru.
18 сентября сообщалось, что Лавров и Тиллерсон провели встречу в российском постпредстве в Нью-Йорке.
Они обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине.
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