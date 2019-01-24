Горящие в Черном море танкеры сносит к Крымскому мосту

Более двух суток не удавалось потушить пожар на судах, т.к. продолжалось горение нефтепродуктов. В среду начался дрейф горящих судов в сторону берега.

Со скоростью около 0,5 мили суда дрейфуют в сторону Керченского моста. Дрейф контролируемый.

На данный момент огонь на судах частично удалось потушить.

Напомним, в результате взрыва и пожара на двух танкерах "Маэстро" и "Кэнди", произошедших 21 января у берегов оккупированного Россией украинского Крыма, погибли 14 человек. Кроме того, СМИ сообщают о 12 спасенных. Еще судьба пяти неизвестна.

Следственный комитет России по факту гибели людей в результате пожара на танкерах у берегов оккупированного Россией украинского Крыма возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщает, что судна "Маэстро" и "Кэнди" были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию.

По словам украинского журналиста Андрея Клименко, танкеры принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, что находится в "сирийском списке санкций США".