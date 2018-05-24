Горсовет Вильнюса принял срочное решение: Сквер перед посольством РФ назвали именем Бориса Немцова

Сквер перед зданием посольства Российской Федерации в вильнюсском районе Жверинас назвали именем убитого в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Городской совет Вильнюса такое решение принял в срочном порядке в среду.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагал назвать этот сквер именем Российских демократов, однако после встреч с прибывшими в столицу Литвы видными российскими оппозиционерами, а также получившими в стране политическое убежище гражданами этой страны он свое мнение изменил.

"Когда мы это пространство назовем именем Бориса Немцова, это будет знаком уважения не только к этому конкретному человеку, который был яркой фигурой, человеком со всеми его сильными и слабыми сторонами, но он стал символом современного демократического движения, демократического сопротивления наших дней, это будет увековечением нынешней диссидентской, можно сказать, даже деятельности, и потому, по моему разумению, под этим зонтиком в этом сквере, в этой рощице можно будет делать и все другие увековечения", - сказал мэр на заседании горсовета.

Таким образом, отметил он, будет не только увековечено имя Немцова, но и отдана дань уважения всему российскому демократическому движению.