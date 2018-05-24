24.05.2018, 10:15

Горсовет Вильнюса принял срочное решение: Сквер перед посольством РФ назвали именем Бориса Немцова

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ru.DELFI.lt
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Boriss Nemtsov
Boriss NemtsovFoto: Dmitri Lovetsky, AP

Сквер перед зданием посольства Российской Федерации в вильнюсском районе Жверинас назвали именем убитого в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Городской совет Вильнюса такое решение принял в срочном порядке в среду.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагал назвать этот сквер именем Российских демократов, однако после встреч с прибывшими в столицу Литвы видными российскими оппозиционерами, а также получившими в стране политическое убежище гражданами этой страны он свое мнение изменил.

"Когда мы это пространство назовем именем Бориса Немцова, это будет знаком уважения не только к этому конкретному человеку, который был яркой фигурой, человеком со всеми его сильными и слабыми сторонами, но он стал символом современного демократического движения, демократического сопротивления наших дней, это будет увековечением нынешней диссидентской, можно сказать, даже деятельности, и потому, по моему разумению, под этим зонтиком в этом сквере, в этой рощице можно будет делать и все другие увековечения", - сказал мэр на заседании горсовета.

Таким образом, отметил он, будет не только увековечено имя Немцова, но и отдана дань уважения всему российскому демократическому движению.

"Можно убить человека, но нельзя убить память, те принципы и ценности, за которые этот человек боролся. Нынешние власти России пытаются это делать, пытаются убить память.

Власти Москвы отвергли все просьбы по установке хотя бы маленького памятного знака на мосту (...) Поэтому мы очень благодарны тем странам, которые это делают", - сказал В. Кара-Мурза. Р. Шимашюс сообщил, что Министерство иностранных дел поддержало идею назвать сквер в Вильнюсе именем Б.Немцова.

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По словам мэра, Вильнюс станет вторым городом, в котором увековечен убитый российский оппозиционер. По словам Р.Шимашюса, часть улицы в Вашингтоне, недалеко от посольства России, названа в честь Б.Немцова, Планируется, что в сквере на улице Латвю будет оборудовано несколько различных художественных акцентов, именные скамейки.

Обсуждается, что рощица и пруд в этом месте могут стать привлекательным местом для горожан, а растущие здесь берёзы могут быть названы в честь отдельных достойных уважения людей, либо каких-то событий.

Активный член российской оппозиции Б.Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве возле Кремля. Б.Немцов неоднократно посещал Литву и был одним из самых активных сторонников литовцев во время событий 13 января и позднее.

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