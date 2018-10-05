05.10.2018, 18:16

Город, которого нет: каким Петербург достанется новому губернатору

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Sankt-Peterburg
Sankt-PeterburgFoto: Reisifoto 2018

Подтолкнуть реновацию, пустить широтную магистраль над или под Невой, дать ход скоростному трамваю в Славянку и аэроэкспрессу в Пулково. Или всё-таки метро? Петербург ждёт нового губернатора с ворохом нереализованного, пишет "Фонтанка".

Георгий Полтавченко пришёл в Смольный в 2011 году и споткнулся об амбиции предыдущей администрации. В аэропорту нужно было строить новый терминал, горожане бунтовали против ”Охта-центра”, многострадальная ”Санкт-Петербург Арена” требовала денег. Новый губернатор сосредоточился на масштабном, а остальное убрал под сукно. Вынимать предстоит преемнику, и, быть может, при нём Пулково свяжут аэроэкспрессом с городом, Конюшенное ведомство настигнет реконструкция, а велодорожки не забросят.

Эпоху Полтавченко уже окрестили "болотом", в спину отставнику полетели характеристики ”вялый”, ”нерешительный”, ”никакой”. Георгий Полтавченко и вправду сливался с ландшафтом, но и ему есть что вспомнить. Пока он хозяйничал в Смольном, завершили строительство Западного скоростного диаметра, начатое в 2005 году. Городу оно обошлось в 54,1 млрд рублей. Ещё 158,6 млрд влилось из федерального и внебюджетного финансирования.

Символом эпохи Полтавченко, а заодно памятником коррупции и одним из самых дорогих стадионов мира стала ”Санкт-Петербург Арена”. Губернатор оптимистично давал доставшемуся от Матвиенко долгострою пару лет, но сроки продолжали переноситься. За это время стоимость выросла почти в семь раз, на помощь звали жителей. В итоге десять лет, больше 40 млрд, протекающая крыша и не выкатывающееся поле. Впрочем, преодолели. ”Красиво”, — оценили иностранные гости чемпионата мира по футболу.

При Полтавченко закончилось строительство крупнейшего в Европе небоскреба ”Лахта Центр”. Он должен был вырасти на берегу Невы в Красногвардейском районе, но за гармонию исторического центра встали градозащитники. Панораму отстояли. Зато огорчают любителей красивых пейзажей провода, уродующие городской центр. Их начали сматывать по разрекламированной программе ”Чистое небо”, но медленно.

В остальном Полтавченко нажал на тормоза. Без внимания остались задуманные предыдущей администрацией Ново-Адмиралтейский мост и Орловский тоннель, который должен был связать под Невой Смольную и Свердловскую набережные. Задвинули в ящик и аэроэкспресс, о котором грезили с 2004 года. Впрочем, не забыли. В 2014 году Полтавченко заявил, что иностранные гости чемпионата мира по футболу смогут добраться до аэропорта уже без пробок, но натолкнулся на отсутствие федерального финансирования. Через год маршрут подкорректировали и вторую точку в проложенном на бумаге плане передвинули с Балтийского вокзала на Витебский, а из федерального бюджета получили 10 млрд. Скорости электричке это не добавило. Проект продолжили обсуждать, выносить на Петербургский международный экономический форум и искать претендентов на государственно-частное партнёрство. Предполагалось, что к 2022 году аэроэкспресс поедет, но его снова оставили на запасном пути. Оппозиционные депутаты выдохнули: платить 350 рублей (такова примерная стоимость билета) за 26 минут пути дорого и непрактично. Вся линия ориентировочно обойдётся в 18,8 млрд рублей, не менее 8,8 из которых — частные инвестиции. ”Уж лучше бы метро от Пулково до ”Московской” сделали”, — сетуют некоторые эксперты. Но Петербург — не Москва.

ТОП

При Полтавченко город получил ”Адмиралтейскую”, ”Бухарестскую”, ”Международную”, ”Беговую” и ”Новокрестовскую”, а ещё второй вестибюль ”Спортивной”. Семилетний итог — пять с половиной станций метро, строительство которых шло под скандалы и задержки зарплат рабочим. При таком раскладе обещание открыть пять только в 2018 году смотрится совсем уж нежизнеспособным. Сдать удалось только две, да и то под самый мировой чемпионат, ради которого пожертвовали комфортом ”спальных” районов. Проигравший футболу Фрунзенский радиус в очередной раз отложили. Оценивать подорожавшие ”Проспект Славы”, ”Дунайскую” и ”Шушары” губернатор Полтавченко уже не будет. Хочется верить, что сдадут их всё же при Александре Беглове, а не дотянут до следующих губернаторских выборов.

Остались после Полтавченко и проекты скоростных трамваев. В Смольном амбициозно запланировали проложить линии в Славянку и Петергоф, но транспорт застрял уже на бумаге. Так, чтобы связать Петербург и Петергоф, нужно достроить 20 км трамвайных путей и потратить порядка 14,4 млрд. Экспертов смутил маршрут, потенциальных инвесторов — предложенные Смольным условия. На последний конкурс на право заключения концессионного соглашения не пришёл никто.

Нерешёнными остаются проблемы с обманутыми дольщиками. Квартиры продолжают ждать вложившиеся в дома ГК ”Город”, ЖК ”Новая Каменка” и в скандально известный ”Охта Модерн”. Достроить последний не могут 13 лет, верхушка компании-застройщика под арестом по делу о мошенничестве, несостоявшихся жителей — больше 500 человек. И количество сорванных сроков продолжает расти: за первые две недели сентября Смольный уведомил Росреестр о 38 новых проблемных объектах.

И если в новостройки не могут вселиться, то из хрущёвок никак не выселить. Программу реновации в Петербурге приняли в 2008 году, и она, опять же, не московская. Предполагалось использовать резервный пояс промышленных предприятий, брать согласие с жильцов на расселение и подбирать квартиры в границах квартала. Через десять лет Полтавченко признал: ”реально буксует”.

Буксует и строительство нового городского зоопарка. Его проект увлечённо обсуждали ещё при Валентине Матвиенко. Полтавченко уверенно заявлял: будет. Зоопарк примеряли к Юнтолово, Удельному парку, Ржевскому лесопарку, но подходящей локации не нашли и замолчали до сентября 2018-го. Сейчас приоритетным местом называют Сестрорецк. Пристроить гигантское колесо обозрение, стоимость которого оценивают в 9,5 млрд рублей, с наскока тоже не вышло. Пока варианты для 170-метрового ”СПб глаза” на стадии обсуждения.

Никак не преобразится и Конюшенное ведомство. Его хотели отдать ”Плазе Лотус Груп” братьев Зингаревичей, но под давлением градозащитников контракт расторгли. Компания успела вложить миллиард и планировала сделать из объекта культурного наследия федерального значения элитный апарт-отель. Памятник вернули городу, перед инвестором извинились земельными участками, но с концепцией сохранения не определились. Без реконструкции томится Апраксин двор, с которого Смольный с завидным упрямством гоняет незаконных торговцев. Инвестора для одного из старейших рынков Петербурга всё же нашли. Цена вопроса — 5,1 млрд, срок — семь лет. Ещё не приступали, но уже готовятся.

На этом список нерешённого не заканчивается. Проект завода по сжиганию и переработке мусора на севере Петербурга заморозили в 2014 году, потратив около 90 млн рублей. Вернулись к нему скорее вынужденно: соглашение с греческими инвесторами, которое было заключено ещё семь лет назад, истекало и требовало действий. Терять вложенное не захотели и соглашение усиленно корректируют. Принимать готовятся в декабре. При Полтавченко перестал принимать отходы полигон ”Красный Бор”. Два миллиона тонн высокотоксичных отходов требуют рекультивации, президент Путин торопит, проекты очистных сооружений продираются через общественные слушания и государственные экспертизы. В подвешенном состоянии остаётся судьба парка Интернационалистов, где ещё в прошлом году собирались открыть океанариум. Проект одобрили в 2013-м, за пять лет стоимость выросла с 3,5 до 15 млрд. Противятся строительству горожане: протесты продолжаются почти год, но Смольный не идёт на компромиссы.

Пока же жителям остаётся рассчитывать на взаимность следующего губернатора, которому проект океанариума достанется вместе с остальным наследием. Добиться взаимности от нового командира рассчитывает и митрополит Варсонофий. Благословив освободившего кресло Полтавченко, владыка пообещал вновь поднять ”исаакиевский вопрос”.

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