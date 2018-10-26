Горбачев заявил о начале новой гонки вооружений

Горбачев в своей статье напомнил, что именно он и Рональд Рейган 30 лет назад подписали договор, благодаря которому страны отказались о двух классов ядерного вооружения. При этом экс-президент СССР отметил, что отказ США от договора не касается его личных переживаний, поскольку на кону более серьезные вопросы.

"Анонсирована новая гонка вооружений", — отметил Горбачев, указав, что США последовательно отказываются от подобных договоров. В качестве последнего примера он указал выход страны из ядерной сделки с Ираном.

"США фактически взяли на себя инициативу по разрушению всей системы международных договоров и соглашений, которая служила основополагающим фундаментом мира и безопасности после Второй мировой войны", — полагает он.

Горбачев пишет: "На "войне всех против всех" не будет победителя, особенно если она закончится ядерной войной. А этого варианта нельзя исключать. Неослабевающая гонка вооружений, международная напряженность, враждебность и всеобщее недоверие лишь повысят риск".

Политик выражает надежду, что в этой ситуации "Россия займет твердую, но уравновешенную позицию", а "союзники Америки, трезво поразмыслив, откажутся сделаться площадками для пусков новых американских ракет". Он также надеется, что ООН и в особенности члены СБ ООН поступят ответственно.