26.10.2018, 15:56

Горбачев заявил о начале новой гонки вооружений

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DELFI.ee
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Mideast Ukraine Gorbachev
Foto: Al Moutasim Al Maskery, AP

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет началом новой гонки вооружений. Об этом он написал в колонке для The New York Times, сообщает Gazeta.ru.

Горбачев в своей статье напомнил, что именно он и Рональд Рейган 30 лет назад подписали договор, благодаря которому страны отказались о двух классов ядерного вооружения. При этом экс-президент СССР отметил, что отказ США от договора не касается его личных переживаний, поскольку на кону более серьезные вопросы.

"Анонсирована новая гонка вооружений", — отметил Горбачев, указав, что США последовательно отказываются от подобных договоров. В качестве последнего примера он указал выход страны из ядерной сделки с Ираном.

"США фактически взяли на себя инициативу по разрушению всей системы международных договоров и соглашений, которая служила основополагающим фундаментом мира и безопасности после Второй мировой войны", — полагает он.

Горбачев пишет: "На "войне всех против всех" не будет победителя, особенно если она закончится ядерной войной. А этого варианта нельзя исключать. Неослабевающая гонка вооружений, международная напряженность, враждебность и всеобщее недоверие лишь повысят риск".

Политик выражает надежду, что в этой ситуации "Россия займет твердую, но уравновешенную позицию", а "союзники Америки, трезво поразмыслив, откажутся сделаться площадками для пусков новых американских ракет". Он также надеется, что ООН и в особенности члены СБ ООН поступят ответственно.

Ранее политик назвал недопустимым намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА "Новости". Он пояснил, что принятие решений по ликвидации ядерных вооружений в свое время было великой победой.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Трамп отметил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем. В Кремле заявили, что выход США из договора нанесет вред безопасности и стабильности всего мира.

При этом европейские члены НАТО призвали США не выходить из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а заставить Россию выполнять его положения.

Президент России Владимир Путин заявил, что отмена договоров в сфере ограничения использования вооружений приведет к началу новой гонки в этой области. Путин отметил, что уже ликвидирован договор по ограничению систем противоракетной обороны, а судьба СНВ-III по ограничению наступательных стратегических вооружений остается неясной.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне, стал основой для ликвидации сотен тактических ядерных боеприпасов. Под сокращение попали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 километров. К маю 1991 года договор был полностью выполнен.

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