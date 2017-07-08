Горбачев увидел позитивные моменты во встрече Путина и Трампа

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, комментируя первую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что нужно дальше двигаться в этом направлении, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.



”Пока трудно говорить о серьезных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан. Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении”, — сказал Горбачев.

Ранее он заявлял, что отношениям России и США нужен импульс от лидеров.