28.06.2018, 19:35

Горбачев прокомментировал встречу Трампа и Путина

 (7)
Gazeta.ru
EST
Switzerland Gorbachev
Switzerland GorbachevFoto: Salvatore Di Nolfi, AP

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что будущая встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина должна быть ”основательной”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Я за то, чтобы это была основательная встреча”, — сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что двусторонняя повестка дня ”большая” и она требует решений со стороны властей России и США.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле отметили, что это будет первая не связанная с саммитами полноформатная встреча лидеров стран.

Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала к прагматичному отношению ко встрече Путина и Трампа.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Бородич, Репинский и остальные… Ряды депутатов, намеренных баллотироваться на выборах, все редеют

28.06.2018
Осень, когда начнется предвыборная гонка, все ближе, но почти каждую неделю ряды депутатов, намеренных баллотироваться весной 2019 года в парламент, редеют, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ЗАМЕТКИ КРИМИНАЛНОЙ ЭСТОНИИ| Андрес Анвельт: о полицейских буднях в лихие 90-е

28.06.2018
Этой публикацией я открою летний цикл своих заметок о событиях 30-летней давности из криминальной истории Эстонии. Прошлое нужно раскапывать и исследовать: можно погрузиться в архивы, а можно обратиться к воспоминаниям современников.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Главред RT раскритиковала эстонский совет по прессе

28.06.2018
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение эстонского совета по прессе, поддержавшего местные СМИ, которые обвинили Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании", пишет РИА Новости.
Подробнее

Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

28.06.2018
Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €




МНЕНИЕ: Барин и его горожане

28.06.2018
Одна из важнейших проблем авторитарных государств заключается в том, что люди, слишком надолго застрявшие во власти, теряют чувство реальности. Со временем из-за отсутствия обратной связи с обществом они начинают воспринимать себя незаменимыми и непогрешимыми, чуть ли не полубогами. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на современную Россию, где давно несменяемая правящая элита выведена из-под оценки общества и даже нынешний системный кризис никак не связывает с собственными действиями, причиняющими стране немало вреда.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии?

28.06.2018
В Эстонии опубликовано исследование ”Виртульный Русский мир Балтии”, проведенное Центром знаний о безопасности и обороне (Эстония) совместно с Центром передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям и компанией Singularex (Украина). Авторы исследования, Дмитрий Теперик и Григорий Сенькив, в течение 2013-2017 годов с помощью алгоритмов поиска и психолингвистических инструментов проанализировали свыше миллиона открытых профилей и свыше 92 миллионов публичных записей русскоязычных пользователей социальный сетей в странах Балтии.
Подробнее