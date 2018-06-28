28.06.2018, 19:35

Горбачев прокомментировал встречу Трампа и Путина

 (20)
Gazeta.ru
EST
Switzerland Gorbachev
Switzerland GorbachevFoto: Salvatore Di Nolfi, AP

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что будущая встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина должна быть ”основательной”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Я за то, чтобы это была основательная встреча”, — сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что двусторонняя повестка дня ”большая” и она требует решений со стороны властей России и США.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле отметили, что это будет первая не связанная с саммитами полноформатная встреча лидеров стран.

Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала к прагматичному отношению ко встрече Путина и Трампа.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Англия потерпела первое поражение на чемпионате мира

28.06.2018
Без поражений завершила групповой этап чемпионата мира по футболу сборная Бельгии. В заключительном матче бельгийцы победили в Калининграде Англию - 1:0 (0:0). Судьбу встречи решил прекрасный удар Яднана Янузая на 51-й минуте встречи.
Подробнее






-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

Дела у Сакуского пивзавода не фонтан: 40 человек потеряли работу. Пивные реки потекли в Латвию

28.06.2018
В прошлом году оборот Сакуского пивзавода вырос на 1,2% — до 61,7 миллионов евро. Больше всего на экономические показатели оказали воздействие т. н. программы сбережения: за их счет удалось сэкономить более 1,5 миллионов евро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Бородич, Репинский и остальные… Ряды депутатов, намеренных баллотироваться на выборах, все редеют

28.06.2018
Осень, когда начнется предвыборная гонка, все ближе, но почти каждую неделю ряды депутатов, намеренных баллотироваться весной 2019 года в парламент, редеют, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ЗАМЕТКИ КРИМИНАЛНОЙ ЭСТОНИИ| Андрес Анвельт: о полицейских буднях в лихие 90-е

28.06.2018
Этой публикацией я открою летний цикл своих заметок о событиях 30-летней давности из криминальной истории Эстонии. Прошлое нужно раскапывать и исследовать: можно погрузиться в архивы, а можно обратиться к воспоминаниям современников.
Подробнее

Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

28.06.2018
Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ