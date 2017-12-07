Горбачев прокомментировал решение Путина участвовать в выборах президента

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение президента России Владимира Путина принять участие в президентских выборах в 2018 году, передает РИА "Новости".



"Я бы сказал так: я остаюсь принципиально сторонником того решения, которое мы разработали в рамках демократизации общества в начале перестройки. А это был подход такой: сменяемость как важнейший принцип демократии, нельзя, чтобы люди у власти стояли, которые уже неспособны физически, да и вообще изработались", — сказал политик.

Вместе с этим, Горбачев отметил, что в истории бывают такие ситуации, "когда приходится какие-то вносить коррективы для того, чтобы не потерять управление и вместе с народом определяться, как поступить правильно. И в данном случае, я думаю, тот момент мы переживаем, когда лозунгом должно быть у нас "не спеши", давайте разбираться в этом".

Ранее он говорил, что "столкнувшись с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, президент Владимир Путин преуспел в стабилизации ситуации, сохранении российского государства и укреплении его экономической позиции". Он полагает, что "на начальном этапе некоторые меры авторитарного характера — своего рода ручное управление" — были оправданны, но "с течением времени изъяны стали более очевидными".

Михаил Горбачев в качестве генсека КПСС пришел к власти в СССР в 1985 году. Он возглавлял Советский Союз на протяжении шести лет, до того момента, пока в декабре 1991 года государство не прекратило свое существование.

Ранее Горбачев заявлял, что Беловежское соглашение 1991 года было, по сути, переворотом и предательством, а его решение оставить пост президента СССР в декабре 1991 года было правильным.

"Союз — это драма моя, как я думаю, и драма нашего всего содружества, Союза. Вы представьте: ситуация трудная, но провели выборы, создали бригаду, и она создала — собственно, представители всех республик — программу выхода из кризиса. Даже из Прибалтики заявили, что они будут участвовать в этой программе… Короче говоря, идет жизнь нормальная, но дело в том, что за спиной шло предательство, за моей спиной все делается", — заявлял Горбачев.

По его мнению, "надо было провести децентрализацию, так как новые республики сильно выросли и экономически, и в социальном плане". По словам экс-президента СССР, тех, кто стремился к развалу страны, не удалось удержать из-за того, что население, в том числе и часть интеллигенции, поверило "в то, что СНГ — это тоже Союз государств, но с большими правами у этих государств".

"Но самое главное и самое обидное другое. Разваливали Союз, чтобы быть без Горбачева. Эта публика, которая разваливала страну, пеклась только о власти, жадно рвалась к ней. Им очень хотелось быть президентами. Это ненормальное состояние", — подчеркнул политик.