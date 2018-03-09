Горбачев призвал Россию и США прекратить гонку вооружений

Россия и США должны остановить гонку ядерного вооружения — такую мысль высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев в колонке для американского журнала Time. Он предложил созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи ООН или заседание Совета Безопасности на уровне глав государств для обсуждения ситуации и опасности глобальной катастрофы.

"Оборонное планирование все больше и больше выглядит как подготовка к реальной войне в условиях продолжающейся милитаризации политики, мышления и риторики", — пишет Горбачев. Он уточнил, что речь идет о новой стратегии нацбезопасности США и американской ядерной доктрине, а также о недавней демонстрации президентом России Владимиром Путиным новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире.

Горбачев отметил, что издающийся в Чикаго "Бюллетень ученых-атомщиков", который с 1947 года оценивает опасность ядерной войны, недавно перевел символические "Часы судного дня" на полминуты ближе к "полуночи", то есть к ядерной катастрофе. "Теперь мы, по мнению ученых, "в двух минутах от глобальной катастрофы. Последний раз такой уровень угрозы был отмечен в 1953 году", — отметил Горбачев.

По его мнению, главная ответственность за выход из нынешнего опасного тупика лежит на лидерах России и Соединенных Штатов, и они не имеют права уклоняться от этой ответственности, так как вооружения этих держав превосходят мощь других стран. Однако "не следует возлагать все надежды только на президентов", отмечает Горбачев.

"Два человека не смогут разгрести все завалы, возникшие не вчера, громоздившиеся много лет. Нужен диалог на всех уровнях и мобилизация усилий, в том числе экспертного сообщества обеих стран. Это огромный интеллектуальный потенциал, его надо использовать в интересах мира", — полагает экс-лидер СССР.

Горбачев выразил уверенность, что подавляющее большинство людей как в России, так и в Соединенных Штатах согласятся с тем, что война не может быть решением проблем. "Может ли оружие решить проблемы окружающей среды, терроризма или бедности? Может ли оно решить внутренние экономические проблемы?" — пишет экс-президент СССР.

"Мы должны напомнить лидерам всех ядерных держав об обязательстве по Договору о нераспространении ядерного оружия: переговорах о сокращении и в конечном итоге ликвидации ядерного оружия. Их предшественники подписали это обязательство, и оно было ратифицировано на высшем уровне их правительств. Мир без ядерного оружия: другой конечной цели не может быть", — заключил Горбачев.