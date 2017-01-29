Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал мировые державы к сокращению ядерных вооружений. Именно это, а не совместная борьба с терроризмом, должно быть основой международного сотрудничества, пишет он в статье на сайте "Российской газеты".

Горбачев критикует рост военных расходов, который финансируется за счет снижения социальных обязательств государств: "Зато выделяются средства на новейшие вооружения, сопоставимые по своей мощи с оружием массового уничтожения. Находятся средства на подводные лодки, один залп которых способен опустошить полконтинента, на ПРО, подрывающую стратегическую стабильность… Создается впечатление, что мир готовится к войне".

Экс-президент указывает, что борьба с терроризмом — неотложная задача, но недостаточная в качестве стержня нормальных отношений. "Необходимо вернуть в центр внимания вопрос о недопущении войны, сворачивании гонки вооружений, сокращении арсеналов. Целью должно быть договориться не только об уровнях и потолках ядерных вооружений, но и ПРО, и стратегической стабильности. В современном мире войны должны быть поставлены вне закона. Ведь ни одна из проблем глобального мира — бедность, экология, миграция, рост населения, ограниченность ресурсов — не может быть решена военным путем", — указывает он.

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Первым шагом, по его мнению, должна стать резолюция Совета Безопасности ООН о недопустимости ядерной войны.

"Было бы правильно, если бы с инициативой о принятии такой резолюции выступили Владимир Путин и Дональд Трамп — президенты стран, обладающих более 90% ядерных арсеналов мира. На них лежит особая ответственность. У них есть возможность проявить лидерство, и именно такое лидерство сейчас необходимо", — подчеркивает Горбачев.

Он считает, что новый подход поможет избавить от бремени страха "сознание миллионов людей", сделает их более свободными, что должно стать "общей целью".