Горбачев ответил на критику Путина из-за отношений с НАТО

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев счел несправедливым упрек в том, что не побеспокоился о нерасширении НАТО на восток. Об этом сообщает ”Интерфакс” во вторник, 13 июня.

”Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили”, — пояснил бывший президент.

Горбачев подчеркнул, что расширение Североатлантического альянса началось, когда он уже не был главой государства. По его оценке, этот процесс активизировался в 2000 году.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну высказал мнение, что Горбачев допустил ошибку, когда юридически не оформил договоренность с США и НАТО о сохранении восточной границы альянса в пределах Германской Демократической Республики (существовала с 1949 года до 1990 года — прим. ”Ленты.ру”).

В то же время действующий глава государства отметил, что не считает себя вправе оценивать деятельность Михаила Горбачева. Его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался поменять привычную систему, считает Путин.