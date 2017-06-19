Google усилит контроль за экстремистскими роликами на YouTube

Компания Google ужесточит борьбу с распространением экстремистских видеороликов на хостинге YouTube, который принадлежит корпорации. Об этом в воскресенье, 18 июня, говорится в заявлении Google.

Для этого компания обновит и улучшит инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видеороликов, которые содержат пропаганду терроризма и другой экстремистский контент. Google собирается увеличить число сотрудников, в ручном режиме занимающихся обнаружением и удалением подобных видео, передает Lenta.ru.

Пользователям сервиса, просмотревшим такой видеоконтент, Google будет отправлять ссылки на записи антиэкстремистского содержания, которые должны побудить их не связывать свою жизнь с терроризмом.

Также компания пообещала наладить сотрудничество с общественными организациями, которые ведут борьбу с распространением экстремистских материалов в интернете.

”Экстремисты и террористы хотят не только лишь подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все то, чт делает общество открытым и свободным. Мы им этого не позволим”, — указывается в пресс-релизе Google.