03.07.2018, 11:50

Google позволяет разработчикам читать вашу почту

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Вести
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фото иллюстративное

Вполне вероятно, что письма в вашем почтовом ящике Gmail читает кто-то еще. Причем разрешение на это — вероятно, даже не догадываясь об этом — дали вы сами. О том, как такое возможно, написала накануне газета The Wall Street Journal.

Сама Google некоторое время назад объявила, что перестает сканировать пользовательскую переписку. Однако компания не запретила делать это разработчикам приложений для Gmail — программных дополнений, расширяющих функциональность почтового сервиса, передает hitech.vesti.ru.

По данным газеты, многие разработчики этой возможностью активно пользуются, причем речь идет не только об автоматическом сканировании — многие позволяют сотрудникам буквально читать чужие письма. Причем формально все законно: разрешение на доступ запрашивается при подключении приложения к аккаунту Gmail, но, как правило, спрятано глубоко в многостраничном пользовательском соглашении.

Больше всего интереса пользовательская переписка представляет для маркетинговых компаний, которые, чтобы получить информацию о предпочтениях людей, создают подключающиеся к Gmail приложения вроде инструментов для сравнения цен или автоматических планировщиков путешествий.

Насколько Google контролирует такое поведение разработчиков, неясно — компании стоило бы как минимум информировать клиентов, многие из которых вряд ли подозревают, что дают кому-то, включая живых людей, а не только компьютерные программы, доступ к своим письмам. Когда такой доступ есть, ничто не мешает повторению ситуации как в случае с Facebook и Cambridge Analytica.

Вот как можно узнать, какие приложения имеют доступ к вашему аккаунту Google (а, значит, и почте в Gmail). Для начала нужно перейти по адресу https://myaccount.google.com. В разделе "Безопасность и вход" в левом столбце выберите "Приложения, у которых есть доступ к аккаунту". Также можно сразу перейти по этой ссылке. На странице приводится список сторонних приложений с разрешениями и то, к данным каких сервисов Google у них есть доступ. Программы с доступом к Gmail могут читать вашу почту.

Нажав "Отмена доступа", вы отключите приложение от аккаунта Google. Оно больше не сможет читать ваши письма — но и функциональность свою почти наверняка потеряет.

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