Google нашла доказательства причастности РФ к вмешательству в выборы в США

Google впервые раскрыла доказательства причастности России к использованию платформ компании с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. Несколько людей, знакомых с результатами расследования корпорации, рассказали об этом газете The Washington Post.

Компания обнаружила, что "российские агенты" потратили десятки тысяч долларов на рекламу ради распространения дезинформации на множестве платформ Google, включая YouTube, поисковую систему Google Search, сервис электронной почты Gmail и рекламную сеть DoubleClick. Об этом источники издания сообщили на условиях анонимности, поскольку вопрос не обсуждался публично.

При этом в Google предполагают, что реклама размещалась не "фабрикой троллей" "путинского повара" Евгения Пригожина, которая, как сообщали ранее СМИ, закупала рекламу на Facebook в попытке повлиять на американскую политику. Таким образом, проблема вмешательства России может иметь гораздо больший масштаб, отмечает газета.

Знакомые с расследованием источники рассказали, что компания изучает набор рекламных объявлений стоимостью менее 100 тысяч долларов. По словам собеседников издания, компания все еще выясняет, вся ли реклама размещалась "троллями" или часть поступала с настоящих российских аккаунтов.

Как сообщили источники, Google обнаружил российское присутствие на своих платформах, перекачивая данные у другой технологической компании — Twitter. Загрузив эти данные, Google смог связать российские Twitter-аккаунты с другими аккаунтами, которые использовали платформы Google для покупки рекламы. Это было проделано без явного сотрудничества с Twitter, отметили источники.

По их словам, расследование Google находится на ранней стадии. Пока не определено количество рекламных объявлений и кликов по ним. Корпорация продолжает изучать свои собственные записи и делится данными с Facebook. С Twitter компания в рамках расследования не сотрудничает.

В Google отказались дать комментарий по теме публикации WP.

Ранее Google опровергал проблему российского вмешательства на своих платформах. В прошлом месяце пресс-секретарь компании Андеа Фавиль сказала WP, что Google "всегда следит за злоупотреблениями или нарушениями нашей политики и мы не видели доказательств того, что этот тип рекламной кампании был запущен на наших платформах".

Тем не менее Google начал расследование этого вопроса, поскольку конгресс США потребовал от технологических компаний выяснить, как российские агенты использовали социальные сети, онлайн-рекламу и другие цифровые инструменты, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года и посеять разлад в американском обществе.

Руководители Facebook и Twitter 1 ноября будут давать показания перед участниками расследования конгресса о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года. В Google не сообщили, примет ли компания подобное приглашение. На открытые слушания в конгресс пригласили представителей всех трех компаний.

В начале сентября в Facebook заявили, что связанные с Россией аккаунты в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. На это было потрачено около 100 тыс. долларов.

Спустя почти месяц в Facebook уточнили, что приписываемые России рекламные объявления с посланиями, призванными вызвать разногласия в американском обществе, увидели в США 10 млн человек. Американские СМИ связывали заказ рекламы с работой "фабрики троллей", которую курирует петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как "личный повар Путина".