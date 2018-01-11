Гонка на КамАЗе: кто возглавил штаб Путина и почему

Начальников предвыборного штаба Владимира Путина будет трое — это врач, педагог и промышленник. Русская служба Би-би-си изучила биографии руководителей кампании и вспомнила, как глава детского центра "Сириус" стала одним из самых влиятельных общественников в стране, а Путин не мог запомнить фамилию гендиректора "Камаза".

Имена руководителей четвертой президентской кампании Путина до последнего момента держались в секрете. Если глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в последние дни упоминалась в числе возможных кандидатур, то назначение руководителей "Камаза" Сергей Когогина и онкоцентра имени Димы Рогачева Александра Румянцева оказалось сюрпризом.

"Такие вещи решают методом мозговых штурмов. Создается набор персон, которых люди считают яркими, незаурядными; персон, представляющих интересы провластного электората. Перечень фамилий обсуждается, согласовывается с президентом, — рассказал Би-би-си близкий к администрации президента политолог Андрей Колядин, описывая, как в Кремле обычно идет процесс подбора кандидатов на должность главы избирательного штаба президента.

В этот раз роль сопредседателей штаба Путина, по его словам, будет скорее представительской, а основные технические задачи лягут на технологов и аппаратчиков из администрации президента.

По сведениям Би-би-си, организационной стороной вопроса действительно будут заниматься сотрудники управления внутренней политики администрации президента и пресс-службы Кремля. Они взяли отпуск за свой счет и два месяца будут работать без зарплаты, рассказал Би-би-си один из членов избирательного штаба на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ. Другой собеседник Би-би-си в штабе Путина отметил, что на работу туда пришла "чуть ли не половина сотрудников" пресс-службы Кремля.

Колядин пояснил, что чиновник на руководящей позиции в штабе президента создал бы ощущение, что кампания регулируется с помощью административного ресурса и что она заведомо нечестная.

"Главная задача этого назначения, с моей точки зрения, — дистанцирование Путина от бюрократической вертикали, — считает политолог Аббас Галлямов. — Среди сопредседателей штаба демонстративно нет чиновников, кроме того, они не примелькались в публичном поле. Это продолжение той же логики, которую Кремль продемонстрировал, когда отказался выдвигать Путина от "Единой России" и предпочел самовыдвижение".

"Кто-то пролоббировал в рамках общей установки — ставка на производственников и социально-одобряемые профессии, — пояснил выбор сопредседателей штаба политолог Константин Калачев. — Нужны люди, которые ассоциируются с заявленными приоритетами — патриотизм, развитие, образование, здравоохранение, волонтерство, дети, будущее".

Калачев также обратил внимание на то, что "Камаз" входит в госкорпорацию "Ростех", которой руководит Сергей Чемезов — эксперты называли его влиятельным членом ближайшего окружения Путина. Впрочем, по мнению политолога Колядина, в назначении гендиректора "Камаза" сопредседателем штаба Путина связи с Чемезовым нет.

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сказал Би-би-си с каждым из этих людей президент знаком лично и все они получили от него личное приглашение войти в штаб.

"Он всегда в восторге от их заслуг. Что по школе "Сириус", который внедрила все идеи президента и добавила свои — и это такие внедрения, которыми сейчас может гордиться вся страна. И по "Камазу", который сделал новый двигатель, и это шаг, который "Камаз" не делал уже очень давно. Ну, и центр Димы Рогачева — это от и до идея президента, и Александру Румянцеву президент лично благодарен за то, как она внедрена".

Елена Шмелева

Елена Шмелева закончила социологический факультет Петербургского государственного университета. После этого занималась маркетинговыми исследованиями, а также руководила аналитическим управлением в центральном исполкоме "Единой России".

Уйдя из исполкома "Единой России", Шмелева устроилась на факультет журналистики СПбГУ, где преподавала социологию журналистики, а также экономику и менеджмент СМИ.

Бывшие студенты отзываются о Шмелевой как о либеральном преподавателе. "На лекциях она позволяла себе критику ареста Михаила Ходорковского, — вспоминает один из бывших студентов, — и выступала против централизации СМИ в руках государства".

В 2011 году Шмелева перешла на работу в АФК "Система", возглавив благотворительный проект компании, а вскоре после этого начала сотрудничать с созданным по инициативе Владимира Путина Агентством стратегических инициатив (АСИ). Как писали "Ведомости", именно тогда она попала в поле зрения кремлевских чиновников.

Сейчас Шмелева руководит детским образовательным центром "Сириус", образованным фондом "Талант и успех". Его председатель правления и соучредитель — виолончелист Сергей Ролдугин, которого Владимир Путин называл своим другом. При этом идея создания "Сириуса" и даже само название детского центра принадлежит президенту России.

Имя Ролдугина стало широко известно после публикации документов компании Mossack Fonseca, также известных как "панамское досье". Из расследования следовало, что виолончелист — один из бенефициаров офшорных компаний, которые владели акциями крупнейших российских автозаводов — "Камаза" и "Автоваза".

Сама Шмелева рассказывала, что Путин лично пригласил ее возглавить центр, который был образован в Сочи после олимпийских игр. Как писали "Ведомости", к ней на совещания "по первому приглашению" приезжают министры и руководители крупнейших компаний.

У Шмелевой есть собственный кабинет в администрации президента в Москве: "Это мое рабочее место, там удобно проводить встречи". Под ее руководством "Сириус" получил многомиллиардные пожертвования и дорогостоящие активы недвижимости.

Только в прошлом году Путин публично встречался со Шмелевой несколько раз. В июле он провел в "Сириусе" детскую "прямую линию", пообщавшись с воспитанниками, а в сентябре посетил центр еще раз: незадолго до этого Шмелева получила травму ноги и перемещалась в коляске.

В декабре Шмелева стала председателем инициативной группы, которая формально выдвинула Путина в президенты — это необходимая процедура для тех кандидатов, которые идут на выборы как самовыдвиженцы.

Сергей Когогин

Когогин — уроженец Татарстана, в 1977 году окончил Казанский авиационный техникум, в 1982 году — физический факультет Казанского государственного университета. Он начинал с должности фрезеровщика на Казанском моторостроительном заводе, а к 1990 году стал директором Зеленодольского машиностроительного завода. Прежде чем возглавить предприятие Когогин проработал там пять лет — старшим инженером, начальником бюро, заместителем главного механика и председателем профкома.

Гендиректор "Камаза" — единственный из трех сопредседателей штаба Путина, кто имеет опыт публичной политики и работы во власти. Он возглавлял администрацию Зеленодольского района с 1994 по 1999 годы. Позднее он успел поработать вице-премьером Татарстана, министром экономики и промышленности республики. В 2002 году он стал гендиректором "Камаза".

Одновременно в 2004-2009 годах Когогин был депутатом госсовета Татарстана. Его супруга с 2011 года депутат Госдумы.

В 2016 году Когогин, согласно декларации о доходах, заработал больше 45 млн руб. По данным Forbes, гендиректор "Камаза" владеет пакетом акций предприятия на 45,6 млн долларов.

С именем Когогина связан курьез: Путин забывал его фамилию и путал должность, когда они вместе оказывались на тех или иных мероприятиях, писал Бизнес-Online. "Я все время путаю фамилию директора — Когогин или Коготин, но он эффективный руководитель, реально очень воспринимает ситуацию", — рассуждал Путин, когда приезжал на завод КамАЗ в 2009 году, будучи премьером.

Спустя несколько месяцев на конференции "Единой России" Путин читал фамилию Когогина по бумажке. "Если кто не понял, кто это выступил, то это Когогин Сергей Анатольевич, директор…. Вы же гендиректор Камаза?" — поинтересовался он, выслушав получасовую речь Когогина.

Александр Румянцев

С именем Путина связано и образование Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, который больше известен как онкоцентр имени Димы Рогачева.

В 2005 году один из пациентов НИИ детской гематологи, 10-летний Дима, написал письмо, в котором рассказал о своей заветной мечте — поесть блинов с президентом. В августе того же года Путин приехал к мальчику в гости. Вскоре после этой встрече президент издал указ о строительстве отдельного специализированного центра для лечения детей с онкозаболеваниями

Строительство велось почти шесть лет, официально онкоцентр открылся 1 июня 2011 года. Дима Рогачев до открытия центра не дожил — он умер в Израиле в 2007 году. Именно Путин, будучи премьером, предложил назвать клинику его именем.

Румянцев руководил НИИ детской гематологии с момента создания в 1991 году и продолжил возглавлять его после преобразования в детский онкоцентр имени Рогачева. Румянцев — доктор медицинских наук, академик РАМН.

Имя врача не фигурировало в СМИ среди возможных кандидатур на должность председателя штаба Путина. Румянцев до этого не работал в окологосударственных политических структурах и не был известен как активный сторонник Владимира Путина — например, не был в числе его доверенных лиц во время предыдущих выборов.

В отличие от Шмелевой, Румянцев не входил в состав оргкомитета инициативной группы, выдвигавшей Владимира Путина.