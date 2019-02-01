Голый за рулем и сон на работе: самые забавные законы Германии

Законы создаются для того, чтобы обеспечить порядок, а также благополучие и безопасность граждан, чтобы им жилось комфортно и спокойно. Однако практически в каждой стране существуют законы, адекватность которых, скажем так, сомнительна, причем некоторые из них действуют на протяжении десятилетий. Не застрахована от такого рода смешных законов и правил даже столь рациональная страна, как Германия. Вот несколько примеров.

Замки из песка и голые водители

Вы собираетесь в отпуск на североморское или балтийское побережье Германии? Прекрасный выбор! Только объясните детям: строить слишком высокие замки из песка на некоторых немецких пляжах (например, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, на островах Зильт и Фемарн) категорически запрещено. Можно только высотой не более 20 сантиметров. Иначе вам грозит штраф до 1000 евро.

Запрет вызван тем, что слишком высокие сооружения из песка и выкопанные ямы могут создать препятствия для спасателей, если кому-то понадобится оказать срочную помощь. Такое понять можно. Но один из аргументов, выдвигаемых на острове Зильт, такой: так как песочные замки часто строят рядом с арендованными пляжными корзинами, то эти дорогостоящие кресла-кабинки быстрее портятся, поскольку при ветре забиваются песком. Как будто на пляжах ветер разносит песок только с песочных замков…

Появляться в обнаженном виде разрешено в Германии только на нудистских пляжах или в собственных четырех стенах. Можно еще ездить голым в принадлежащем вам автомобиле. Но вот выходить из машины разрешается только в одежде. Тот, кто делает это, как говорится, в чем мать родила, рискует получить штраф до 1000 евро.