Голову с плеч? Что может и чего не может королева Великобритании

Некоторые российские СМИ растиражировали сообщение сатирического британского сайта Daily Mash о том, что королева якобы раздумывает отрубить голову президенту США Дональду Трампу во время его возможного визита в Великобританию при помощи церемониального меча. Русская служба Би-би-си решила разобраться, что может и не может британский монарх.

В шуточной заметке сайта Daily Mash, публикующего пародийные новости, говорится, что если королева и решит так поступить, ей за это ничего не будет.

Сатирическая заметка вызвала немало обсуждений в соцсетях. Многие приняли новость за чистую монету.

Специально для таких доверчивых людей уточним: ничто не указывает на то, что королева задумала совершить злое дело. Но Русская служба Би-би-си решила разобраться, что может и не может британский монарх.

Неприкосновенна или подсудна?

Как отмечает корреспондент при дворе Ее Величества Ник Уитчелл, будучи главой государства, королева не может быть осуждена британским судом или даже приглашена в суд для дачи показаний.

Правосудие в Англии и Уэльсе вершится от имени короны. Уголовные дела стандартно обозначаются: "Корона против … (фамилия обвиняемого)".

Вместе с тем, как отмечала королевский адвокат Хелена Кеннеди, иммунитет монарха основан на традициях.

В наши дни такая неприкосновенность может быть поставлена под сомнение, говорила юрист в интервью Би-би-си. В частности, по ее мнению, Европейская конвенция о правах человека допускает, что свидетелем может быть вызвано любое лицо, в том числе и монаршья особа.

В случае совершения тяжкого преступления, вроде государственной измены или убийства, монарха, скорее всего, вынудят сначала отречься от престола, а затем начнут судить.

Прецедентов, впрочем, не было, и мнения специалистов по британскому конституционному праву на этот счет сильно расходятся.

В XVII веке парламент судил короля Карла I и приговорил его к смертной казни за государственную измену. Однако и в то время законность этих действий вызывала серьезные сомнения у тогдашних ведущих юристов и судей.

Какими еще особыми правами обладает британский монарх?

Владычица морей и лебедей

По закону от 1324 года монарху принадлежат все осетры, дельфины и киты в водах Англии и Уэльса.

Впрочем, все эти виды в британских водах встречаются редко, и коммерческая их добыча запрещена. Если, например, стерлядь попалась в сети живой, рыбаки обязаны ее отпустить.

Даже мертвую рыбу официально запрещено выгружать на берег и продавать.

За исполнением закона следят до сих пор и время от времени ловят нарушителей.

Также по традиции, британской короне принадлежат все лебеди, живущие на реке Темзе и в ее притоках.

Инвентаризация лебедей проводится ежегодно. Птиц окольцовывают, подсчитывают и отпускают.

Несколько веков назад монархи присутствовали при этой процедуре. Затем традиция подзабылась. Но в 2009 году королева вновь почтила пернатых подданных своим вниманием.

Нет паспорта, но есть банкомат

У королевы есть специальный банкомат в подвале Букингемского дворца

Его установил и обслуживает Coutts — один из старейших и самых престижных британских банков.

Здесь же иногда снимают деньги и другие члены королевской семьи.

А вот паспорта у королевы нет. Этот документ выдается в Великобритании как раз от имени монарха.

Других членов королевской семьи правило это не касается — все они являются подданными Ее Величества и имеют соответствующий документ.

Рисковый водитель

Королева — единственный житель Великобритании, который может водить машину без водительского удостоверения.

Кстати, по словам приближенных Елизаветы II, водит она хорошо. Управляться с машиной (в том числе и чинить ее) королева научилась во время Второй мировой войны.

В те годы в ее обязанности входило управление санитарным грузовиком.

В Англии любят вспоминать историю о том, как королева решила прокатить с ветерком своего гостя, в то время принца Саудовской Аравии Абдаллу ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

Елизавета II пригласила его в свой Land Rover, затем села за руль и покатила по извилистым шотландским дорожкам, развлекая гостя разговорами.

Принц был шокирован, хотя бы потому, что в Саудовской Аравии водить имеют право только мужчины. Говорят, скорость, с которой ехала королева, тоже впечатлила саудовца. Через переводчика он попросил ехать помедленнее, свернуть беседу и сосредоточиться на дороге.

А еще британскому монарху положен личный поэт.

До 2019 года эту почетную должность занимает Кэрол Энн Даффи. В качестве зарплаты ей положен бочонок хереса ежегодно.

Два дня рожденья

По давней традиции, британский монарх может выбирать свой официальный день рождения в том случае, если ему (или ей) случилось родиться не летом.

Ведь подданные имеют право отметить день рождения монарха в теплое время года. Кстати, в этот день пабы всегда работают дольше обычного.

Поскольку реальный день рожденья Елизаветы II — 21 апреля, праздник отмечают дважды в году.

В апреле звучит салют из пушек в разных парках Лондона, а в июне проходит особый парад.

Однако точная дата парада меняется от года к году. Король может выбирать не столько дату, сколько день недели.

В начале царствования Елизаветы II официальный день рождения отмечался в четверг, сейчас его перенесли на субботу.

Право на молчание

В рамках Акта о свободе информации британская пресса имеет право запросить у государства любую информацию (кроме засекреченной) и опубликовать ее.

Вот только к королевской семье это больше не относится.

После скандала с газетой Guardian, которая пыталась получить письма принца Чарльза кабинету министров, было принято решение не распространять действие Акта на монарха и его семью.