Голливуд снимет телесериал об успехе идеологов Brexit

В Голливуде готовятся снять телесериал из шести эпизодов о том, как проходила кампания за выход Британии из ЕС, сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что в фильме одним из главных героев станет американский социолог Гэрри Ганстер, который помогал сторонникам Brexit.

В фильме при этом не будет участвовать главный идеолог Brexit Найджел Фарадж — его покажут, только используя видеоролики из реальных выпусков новостей.

Издание опровергает слухи о том, что его собирался сыграть актер Бенедикт Камбербэтч.

При этом на роль Ганстера рассматриваются такие актеры, как Джордж Клуни и Кристиан Бэйл.

Сценарий картины будет основан на дневнике миллионера Аррона Бэнкса ”The Bad Boys of Brexit”, в котором он рассказал о том, как финансировал кампанию по выходу из ЕС.