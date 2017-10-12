Голландец продал все имущество за биткоины и переселил семью в кемпинг в надежде на скорое обогащение

IT-специалист из голландского города Венло Диди Тайхутту продал все имущество за 85 биткоинов и переселился с семьей в кемпинг, чтобы со временем разбогатеть и улучшить свой уровень жизни после "криптовалютного бума", сообщает Business Insider 10 октября.

39-летний отец семейства с тремя детьми продал дом вместе с другим имуществом, включая автомобиль, мотоцикл, детские игрушки и другие имевшиеся предметы.

"Люди говорят: ты сумасшедший", — рассказал Тайхутту. "Но мы — авантюрная семья и хотим сыграть в эту азартную игру. Если вы никогда не рискуете, то жизнь скучна", — пояснил он. По мнению мужчины, цифровая валюта и технология блокчейн приведут к революции в финансовой системе. Они могут и вовсе трансформировать роль денег и банков в обществе.

"Через пять лет все скажут: "Мы должны были предвидеть это!" А я уже сейчас реагирую на эти изменения", — подчеркнул рисковый отец семейства.

Тайхутту и раньше имел дело с криптовалютой — он начал увлекаться этой темой в 2010 году. Однако до сих пор голландец не позволял себе вкладывать в биткоины большие деньги. К 2013 году у него скопилась некоторая сумма криптовалюты, эквивалентная нескольким сотням евро, и он решил продать весь запас. "Если бы я знал, что через четыре года я получил бы в 10 раз больше, я бы, конечно, не продал все. Но тогда я просто хотел получить прибыль", — признается мужчина.

Тайхутту и его жена приняли решение продать все летом 2017 года, когда со своими тремя дочерьми вернулись из девятимесячного путешествия по Азии и Австралии. А в путешествие они отправились после того, как в начале 2016 года от рака в возрасте 61 года умер отец Тайхутту. По его словам, это был сложный период. Он продал свой бизнес по компьютерным курсам, которым занимался 11 лет, и решил кардинально и надолго сменить обстановку вместе со своей семьей.

Во время этого путешествия голландец время от времени встречал людей, использующих биткоины, общался с ними и продумывал свой план.

Весной 2017 года стоимость биткоина выросла до 3000 долларов, курс других криптовалют также вырос. Это заставило Тайхутту еще сильнее задуматься о будущей авантюре. Кроме того, он воспринял как положительный знак многочисленные встречи с биткоин-трейдерами во время поездки.

85 биткоинов, которые семья выручила от продажи дома и всего имущества, была эквивалентна примерно 300 000 евро. Тайхутту надеется, что к 2020 году биткоин настолько сильно подскочит в цене, что он с женой и детьми сможет вернуться к привычному образу жизни и оплатить хорошее образование для дочерей.

А пока им приходится ютиться в небольшом шале в кемпинге — на него они променяли роскошный дом с четырьмя спальнями площадью 200 квадратных метров. Три дочери Тайхутту, имевшие по отдельной комнате, спят вместе в двухъярусной кровати. Жена полностью поддерживает предпринимателя и считает, что главное — это образование дочерей, а жить можно и скромно.

Отметим, сегодня, 12 октября, сообщалось, что курс биткоина во второй раз в истории превысил отметку в пять тысяч долларов, установил новый рекорд. Курс криптовалюты на максимуме достигал 5167 долларов, показав рост почти на 7% за день.

В России же к биткоинам относятся, мягко говоря, прохладно: 10 октября на совещании по криптовалютам в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что криптовалюты создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем.