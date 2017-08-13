Годовщина возведения Берлинской стены в цифрах и судьбах: сколько жизней унес "железный занавес"

13 августа 1961 года власти ГДР построили Берлинскую стену — символ "железного занавеса" и раздела Германии. Но тех, кто пытался бежать на Запад, убивали не только в Берлине.

Символом раздела Германии и всей Европы, наглядным воплощением несвободы была Берлинская стена, построенная властями ГДР для того, чтобы ее граждане не бежали из "социалистического рая" на "загнивающий" Запад. Но две части воссоединившейся в 1990 году страны разделяла не только Стена. Почти на 1400 километров протянулась так называемая внутригерманская граница между ФРГ и ГДР. Она охранялась не менее тщательно, чем Стена между Западным и Восточным Берлином. С помощью колючей проволоки, минных полей, пулеметных гнезд, сигнализации, скрытых ловушек, солдат на вышках и пограничных патрулей, получивших приказ стрелять по "нарушителям границы", власти ГДР пытались предотвратить побеги на Запад. Больше тысячи человек погибли при попытке преодолеть гэдээровский "железный занавес", 327 стали жертвами режима на внутригерманской границе.

Цифры и судьбы

К таким выводам пришли организаторы исследования научной группы по изучению "государства СЕПГ" при Свободном университете Берлина. В течение нескольких лет они изучали архивы "штази" (восточногерманского министерства госбезопасности) и пограничных войск бывшей ГДР, западные документы и публикации, встречались с очевидцами и членами семей погибших, анализировали судебные протоколы и показания свидетелей. Сейчас результаты исследования опубликованы со всеми деталями. Мы найдем имена жертв, фотографии многих из них, биографии, истории их побега и гибели.

Это самые разные люди: рабочие, крестьяне, инженеры, журналисты, школьники, солдаты. Самому пожилому из тех, кто с 1949-го по 1989 год погиб на границе, было больше восьмидесяти лет. Он подорвался на мине. Но был и шестимесячный грудной ребенок. Он задохнулся в багажнике остановленного гэдээровскими пограничниками автомобиля, на котором пыталась бежать на Запад семья из Саксонии. Всего среди погибших на границе - около двух десятков детей и подростков. Большинство были застрелены восточногерманскими пограничниками. Половина всех жертв - молодые люди в возрасте 18-25 лет.

Это, кстати, опровергает пропагандистскую ложь гэдээровских властей, что среди тех, кто пытался бежать в ФРГ и кого остановили те, кто стоял "на страже социалистических рубежей", было много бывших высокопоставленных нацистов. Исследование выявило лишь чуть больше десятка бывших членов НСДАП, и ни один из них никаких постов при Гитлере не занимал. Коммунистов и членов гэдээровского комсомола среди застреленных, подорвавшихся на минах, разбившихся на машинах при попытках пойти на прорыв и утонувших при попытке бежать на Запад - несравнимо больше.

Но главная цель исследования - не цифры, а имена, стремление вернуть родным и близким погибших память о них. Память, которую они по указаниям "штази" и властей ГДР, угрожавших репрессивными мерами в случае "непослушания", не имели права хранить. Многим запрещалось даже устраивать поминки и панихиду по отцу, мужу, сыну, ставить памятник на его могиле, рассказывать, при каких обстоятельствах он погиб.

Школьники под обстрелом

Вот всего две судьбы.

Хайко Рунге (Heiko Runge) было 15 лет, когда он вместе со своим другом и одноклассником Уве Фляйшхауэром (Uwe Fleischhauer) решил бежать в ФРГ. Они серьезно подготовились, и 8 декабря 1979 года отправились в путь. Уже в запретной зоне им удалось преодолеть часть заграждений и обойти минное поле, но они не заметили, что сработала сигнализация. Ребята были всего в ста метрах от последнего препятствия - железной стены и рядов колючей проволоки, когда услышали команду остановиться и предупредительные выстрелы. Мальчишки бросились в перелесок, но восточногерманские пограничники тут же открыли огонь из автоматов. Одна из пуль попала Хайко Рунге в спину. Она оказалась смертельной.

Матери сообщили позже, что ее сын погиб в результате несчастного случая где-то в совершенно другом месте. Гроб с телом запретили открывать. Лишь спустя два десятилетия, после воссоединения Германии, она узнала, как был убит Хайко. Его друг Уве Фляйшхауэр получил год тюрьмы. После развала ГДР судили и пограничников, застреливших пятнадцатилетнего школьника. При этом было обнародовано секретное досье "штази", сотрудники которого вели расследование об "инциденте" в декабре 1979 года. Даже чекисты пришли к выводу, что стрелять было не обязательно: беглецов задержали бы и так. Тем, не менее, начальник караула и второй стрелявший солдат получили благодарность и медали "За отличие в пограничной службе". В объединенной Германии, 20 лет после гибели Хайко Рунге, их приговорили к 14 месяцам и году тюрьмы - условно.

Тот, который не стрелял

Младший сержант Группы советских войск в Германии Андрей Коломойцев покинул свой танковый батальон 3 мая 1981 года. Спустя два дня он был застрелен у самой границы с ФРГ. "Штази" объявило, что Коломойцев открыл огонь по полицейскому патрулю, поэтому гэдээровским полицейским пришлось отстреливаться. На самом деле всё было не так. Коломойцев не стрелял и был убит выстрелом из автомата с четырех метров. Чекистам пришлось врать, потому что это убийство вызвало настоящие волнения в приграничных деревнях. Несколько десятков немцев (в основном, подростки и молодежь) пришли на место гибели Коломойцева, молились, возложили цветы, скандировали: "Убийцы! Убийцы!". Госбезопасности понадобилось приложить немало усилий, чтобы, как говорилось в отчете "штази", подавить "негативные настроения"

Андрей Коломойцев – не единственный погибший советский солдат, пытавшийся уйти в ФРГ. В январе 1984 года застрелили уроженца Днепропетровска Николая Галя, спустя год погиб 19-летний Валерий Кирюхин... Жертвами внутригерманской границы стали и несколько восточногерманских пограничников, причем часть из них была убита своими же солдатами по ошибке: их приняли за беглецов, пытавшихся перейти границу на Запад.