Годовщина теракта: найдены все причастные ко взрыву в метро Петербурга

Расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, совершенном год назад, находится в завершающей стадии. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

По обвинению в причастности к совершению преступления арестованы 11 человек. ”Следователям СКР совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ”, — отмечается в сообщении.

Представитель ведомства указала на особую сложность при расследовании, поскольку заказчик, организатор и исполнители террористического акта не были знакомы между собой и поддерживали связь только посредством современных средств коммуникации.

”Именно тщательный анализ так называемых "электронных следов", которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы”, — пояснила Петренко.

31 октября 2017 года сообщалось, что компанию Telegram Messenger LLP оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи доступа к перепискам нескольких пользователей. Двое из них подозреваются в организации теракта в петербургском метро. Спецслужбы были уверены, что террористы пользовались исключительно Telegram ”для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта”.

3 апреля 2017 года в петербургской подземке в вагоне поезда на перегоне между станциями ”Сенная площадь” и ”Технологический институт” произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая смертника, совершившего подрыв бомбы. Его личность установлена — им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.