Годовщина референдума в Каталонии. Протестующие перекрыли железную дорогу

Сторонники независимости Каталонии перекрыли железнодорожные пути в Жироне на севере автономной области в рамках акции протеста, посвященной годовщине проведения референдума о независимости.

Сотни протестующих сели на рельсы и заблокировали движение скоростных поездов из Барселоны в Париж, а также перекрыли автомагистраль AP-7, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря.

Кроме того, участники протеста перекрыли улицы, ведущие в центральную часть Барселоны. На площади Каталонии в центре города проходит митинг.

В других частях автономной области также проходят акции протеста.

Кризис в стране начался с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

90% каталонцев — из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки — проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Тогдашний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Подавляющее большинство стран не признали независимость Каталонии.