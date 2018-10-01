01.10.2018, 13:00

Годовщина референдума в Каталонии. Протестующие перекрыли железную дорогу

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bbcrussian.com
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SPAIN-POLITICS-CATALONIA-DEMO
SPAIN-POLITICS-CATALONIA-DEMOFoto: JOSEP LAGO, AFP

Сторонники независимости Каталонии перекрыли железнодорожные пути в Жироне на севере автономной области в рамках акции протеста, посвященной годовщине проведения референдума о независимости.

Сотни протестующих сели на рельсы и заблокировали движение скоростных поездов из Барселоны в Париж, а также перекрыли автомагистраль AP-7, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря.

Кроме того, участники протеста перекрыли улицы, ведущие в центральную часть Барселоны. На площади Каталонии в центре города проходит митинг.

В других частях автономной области также проходят акции протеста.

Кризис в стране начался с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

90% каталонцев — из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки — проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Тогдашний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Подавляющее большинство стран не признали независимость Каталонии.

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