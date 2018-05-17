Год расследованию о российском вмешательстве. Что успел спецпрокурор Мюллер?

"Они не бьют баклуши, — сказал он Washington Post. — Количество возбужденных дел, признаний вины и всего прочего просто поразительно. Я считаю, что это расследование будет доведено до конца быстрее, чем все другие".

19 человек и три компании

На данный момент спецпрокурор привлек к суду 19 человек и три российские компании. 13 из 19 фигурантов были привлечены в феврале этого года по делу "русских троллей", которые якобы сеяли через соцсети смуту в умах американцев перед выборами 2016 года.

Но эти обвиняемые, по общему мнению, никогда не предстанут перед американским судом, поскольку живут в России, у которой нет с США договора о выдаче. И никого из американцев не обвиняют в сознательном сговоре с ними.

Никто не ожидал, что в суд явятся и три компании, проходящие по делу троллей. Как вдруг одна из них — "Конкорд менеджмент энд консалтинг", принадлежащая "повару Путина" бизнесмену Евгению Пригожину и якобы финансировавшая деятельность санкт-петербургской "фабрики троллей", — наняла дорогих американских адвокатов и начала донимать прокуроров требованиями предоставить защите кучу материалов, в том числе закрытых.

Большинство из оставшихся шести фигурантов уже признали себя виновными. Скептики подчеркивают, что ни один из них не признался в сговоре с Россией, из-за которого разгорелся весь сыр-бор.

"20 раз в день"

Бывший помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн и третьестепенный советник трамповского штаба по внешней политике Джордж Пападопулос признались во лжи федеральным дознавателям, а бывший замначальника штаба Рик Гейтс — в финансовых нарушениях. Его бывший начальник Пол Манафорт обвиняется в них же, но настаивает на своей невиновности и ожидает двух судов. В сговоре с Россией никого из них не обвиняли.

Мюллер также рекомендовал федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка заняться трамповским адвокатом Майклом Коэном, у которого были произведены обыски и изъята масса документов и электронных устройств. Как сообщают, Трамп "до 20 раз в день" бесится в Белом доме по поводу этих обысков, а его помощникам остается молча взирать на эти сцены, поскольку им нечем его утешить.

Но Коэна пока ни в чем официально не обвинили.

Мюллер также затребовал — и получил — у Белого дома почти полтора миллиона внутренних документов администрации Трампа и допросил десятки его приближенных, и даже часть близких родственников, благо они числятся президентскими советниками.

Дипазон допрошенных Мюллером чиновников простирается от юрисконсульта Белого дома Дональда Макгэна до 29-летнего Ави Берковица, личного помощника Кушнера.

Задний подъезд

Допросы проводятся в здании вашингтонского федерального суда в большой комнате без окон, в которой заседают члены большого жюри, созванного Мюллером.

Допрашиваемые, которые не хотят встречаться с толпой осаждающих здание репортеров, могут пользоваться его задним подъездом.

Бывший сотрудник трамповского штаба Сэи Нанберг сказал, что ему такой возможности не предоставили, да он и сам предпочел гордо пройти через толпу папарацци.