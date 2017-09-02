Год без Каримова: что в Узбекистане изменилось при новом лидере

Прошел год после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Что изменилось в стране за это время — в вопросах и ответах DW.

То, чего все, кто следят за Узбекистаном, так боялись, не произошло — кровавого противостояния в борьбе за пост президента после смерти Ислама Каримова, которую официально узбекские власти подтвердили только спустя несколько дней, 2 сентября 2016 года.

В итоге все решилось мирно: исполнять обязанности президента назначили тогдашнего премьер-министра Шавката Мирзиёева, и его же по итогам выборов объявили в декабре новым главой государства.

Что изменилось за это время, куда движется самая густонаселенная страна Центральной Азии?

В Узбекистане действительно идет либерализация?

Политический режим, созданный советским партийным функционером Каримовым, считался одним из наиболее жестких в центральноазиатском регионе: уничтожение оппозиции и преследование инакомыслящих, "черные списки" политзаключенных, пытки в тюрьмах.

Новый президент после прихода к власти отметился рядом многообещающих инициатив и заявлений, заставивших наблюдателей использовать слова "оттепель" и "либерализация". Но о настоящей либерализации после прихода Мирзиёева к власти говорить не приходится, уверены эксперты. Все перемены избирательны и несистемны, заявила DW глава ассоциации "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA) Надежда Атаева.

"Политическая "либерализация" пока ограничивается тем, что отпустили из заключения некоторых старейших оппонентов режима. И тем, что пресса начала все же мягко критиковать власть и более свободно говорить на ранее запретные темы", — считает руководитель международного информагентства "Фергана" Даниил Кислов.

Как выразилась Атаева, меняется "маска" президента: "Шавкат Мирзиёев сделал карьеру в условиях жесткого тоталитарного режима, разве может он так быстро стать либералом?"

В Узбекистан вернутся западные журналисты и правозащитники?

После кровавого разгона беспорядков в ферганском городе Андижан в 2005 году, жертвами которого стали по разным оценкам от 187 (официально) до 2000 человек, представители западных СМИ и правозащитных организаций были постепенно выдворены из страны за критику действий властей. Ожидается, что некоторым из них разрешат вернуться, в частности, BBC и радио RFE/RL ("Озодлик"), а также правозащитной организации Human Rights Watch.

Условия и сроки их возвращения пока точно никому не известны, даже самим представителям этих организаций, "но плюс в карму Мирзиёеву уже есть", замечает Кислов. В то же время таким важным организациям, как Международный Комитет Красного Креста и УВКБ ООН, до сих пор не разрешили вернуться, сетует Атаева.

Что означает арест Гульнары Каримовой?

Новые власти окончательно подорвали позиции старшей дочери Ислама Каримова Гульнары. Летом нынешнего года в Узбекистане ей предъявили официальное обвинение в нарушении целого ряда статей Уголовного кодекса республики и сообщили, что она арестована.

Gulnara Karimova Foto: Mikhail Metzel, AP

А между тем Гульнара Каримова была публичным человеком номер один в Узбекистане, намного опережая в том числе и своего отца. Она вела роскошный образ жизни, подвизалась на ниве певицы и модельера, играла роль ведущего общественного деятеля и мецената.

Одновременно с этим поступали сведения о том, что против нее ведут расследования прокуратуры многих западных стран по подозрению в отмывании денег и совершении других преступлений. В немилость Гульнара попала еще при жизни отца — с момента окутанного тайной домашнего ареста в 2014 году о ней было мало что известно.

Теперь же "новым властям надо как бы закрыть старые грехи прежних", говорит руководитель "Ферганы" Даниил Кислов. По его словам, Гульнару "нельзя было держать в зиндане (в тюрьме. — Ред.) без суда и следствия, поэтому ее обвинения и перспективы озвучены". Гульнару изолировали, потому что если она заговорит, то это отразится на положении всех ключевых представителей власти и олигархов, которые выполняют госзаказы, уверена Надежда Атаева.

Каримов не ладил со многими соседями. Как обстоит дело сейчас?

У Узбекистана при Исламе Каримове складывались не самые простые отношения с соседями, особенно с Таджикистаном, Киргизией и Туркменией. Частично трения объяснялись личной неприязнью лидеров. А вот пришедший на смену Каримову Мирзиёев "обаял всех лидеров стран-соседей", констатирует Атаева.

Мирзиёев 6 сентября отправляется в киргизскую столицу Бишкек. Там будет подписано важное соглашение о делимитации границы, которое Каримов никак не мог утвердить годами, соглашается и Кислов. Соседи, продолжает он, благожелательны к новому лидеру Узбекистана, с одной стороны, "потому что он — старый знакомый (13 лет на посту премьера), с другой — все ждут и ищут оживления сотрудничества и вообще хотят начать отношения с белого листа".

Узбекистан держался в стороне от России. Как теперь?

Одной из отличительных особенностей почти четвертьвекового правления Ислама Каримова был подчеркнуто прохладный и прагматичный курс по отношению к России. Инициативы Кремля на постсоветском пространстве Ташкент или игнорировал, или участвовал на особых условиях, как, например, в ОДКБ, из которой Узбекистан в конечном итоге вышел.

С приходом Мирзиёева отношения и с Москвой развиваются позитивно. Особую роль в укреплении контактов, как указывают эксперты, играет этнический узбек и один из богатейших российских бизнесменов Алишер Усманов.

Раньше экономика росла на бумаге. Как сейчас?

Экономика Узбекистана официально росла последние годы невероятными темпами, создавая иллюзию благополучия. Однако на деле проблем за годы правления Каримова накопилось много: инфляция, высокий уровень безработицы, вынудивший миллионы человек уехать на заработки в Россию и другие страны, неконвертируемая национальная валюта сум.

С приходом Мирзиёева наметился ряд позитивных изменений, считают эксперты. Снизились экспортные пошлины и процент обязательной продажи валютной выручки. Для юридических лиц стала доступна конвертация валюты по условно рыночному курсу, а в сентябре, по данным источников агентства Reuters, ожидается введение конвертации уже и для физических лиц.

Частично улучшается ситуация и в сельском хозяйстве, говорит Кислов: "Большие вливания сделаны в производство шелка. Ранее убыточное для фермеров, теперь оно становится прибыльным". В то же время социально-экономическое положение большинства населения Надежда Атаева оценивает по-прежнему как "тяжелое".

Как изменился статус узбекских мигрантов?

Ислам Каримов не признавал факта массового отъезда за рубеж трудовых мигрантов из Узбекистана. Отношение к этой группе граждан изменилось. Их признали как факт, указывает Кислов, и теперь планируется открытие дополнительных консульств Узбекистана в России, в частности, для обслуживания нужд гастарбайтеров.

С другой стороны, государство, по словам руководителя "Ферганы", собирается взять под свой контроль финансовые потоки, поступающие от работающих за рубежом лиц.