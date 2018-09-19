Глобальная катастрофа оказалась неизбежной

Эмиссионным бюджетом углекислого газа называется допустимое количество диоксида углерода, которое можно выпустить за определенный промежуток времени, чтобы не превысить установленный к концу этого периода уровень глобального потепления. Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата. По предыдущим оценкам исследователей, для того, чтобы достигнуть этой цели с 50-процентной вероятностью, бюджет не должен превышать 550 гигатонн CO2. При сохранении текущего уровня эмиссии он будет исчерпан примерно через шесть лет.

Ученые оценили влияние выбросов углекислого газа и метана, вызванных таянием вечной мерзлоты, на эмиссионный бюджет. Согласно их выводам, без учета влияния криолитозоны выброс 2320 гигатонн углекислого газа приведет к превышению лимита в 1,5 градуса Цельсия, а выброс 3230 гигатонн — превышению лимита в 2 градуса Цельсия. С учетом таяния вечной мерзлоты эти показатели снижаются на 30 и 60 гигатонн соответственно. При этом допустимый эмиссионный бюджет сокращается еще сильнее — на 60 и 100 гигатонн соответственно.