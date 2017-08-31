Глаз за глаз? США закроют генконсульство России в Сан-Франциско

Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Также по требованию властей США должны быть закрыты еще два дипломатических объекта РФ: в Нью-Йорке и Вашингтоне. Дипучреждения должны прекратить свою работу ко 2 сентября.

Как следует из заявления Госдепа, США полностью выполнили требования российской стороны по сокращению числа сотрудников американских дипмиссий в РФ. Соблюдая принцип паритета, Вашинтон вводит свои ограничения в отношении Москвы.

Таким образом, каждая страна будет иметь по три консульства. При это Науэрт уточнила, что сохранится неравенство в количестве дипломатических объектов, но США решили "дать возможность российским властям сохранить некоторые служебные здания дипведомства, чтобы таким образом положить конец стремительному ухудшению двусторонних отношений".

"Соединенные Штаты надеются, что шаг на пути к желанию России достичь дипломатического паритета поможет избежать дальнейших ответных действий с обеих сторон и поможет двигаться вперед, чтобы достичь цели обоих президентов: улучшения отношений между двумя нашими странами и роста сотрудничества в сферах совместных интересов", — говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия в случае необходимости", — отмечается в заявлении.

28 июля 2017 года Москва потребовала от США к 1 сентября привести число работающих в посольствах и консульствах в РФ сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников, которые находятся в США. Такое решение было принято в связи с подготовкой новых американских санкций в отношении России.