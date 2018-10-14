Главы МИД стран ЕС намерены утвердить план новых санкций против РФ

Согласно пресс-релизу, на предстоящем в понедельник заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает "санкции, предложенные Великобританией и Францией после (химических) атак в Сирии и Солсбери".

В частности, планируется ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета "руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников", сообщают британские СМИ.

Представитель британского МИД заявил: "Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру".

Газета Sunday Times приводит высказывание одного из собственных дипломатических источников, который заявил: "Сейчас необходимы срочные меры для изменения поведения злоумышленников, независимо от того, приехали ли они из России, Ирана, Северной Кореи или из других стран. Британская инициатива соответствует требованию времени".