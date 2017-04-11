Главы МИД G7 не приняли решение о расширении санкций против России

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.

При этом, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

По сообщениям западных СМИ, вопрос о расширении санкций в отношении России в связи с действиями в Сирии на встрече глав МИД "семерки" не обсуждался, хотя глава МИД Великобритании Борис Джонсон пытался поднять эту тему.

При этом британская газета The Daily Mail сообщила, что идею Джонсона о дополнительных санкция против России заблокировала Германия вместе с рядом других стран ЕС. Издание уточнило, что эти страны настаивают, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли мирные жители.

В "большую семерку" (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее газета The Times сообщала, что Великобритания намерена добиваться от партеров по G7 введения новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб.

Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучали и в Вашингтоне.