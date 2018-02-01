Главред "Страна.ua" попросил политического убежища в Австрии

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва покинул территорию Украины и находится в Австрии, где попросил политического убежища. Об этом написали представители редакции в "открытом письме президенту Порошенко от журналистов "Страна.ua".

"Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", — говорится в открытом письме, где отмечается, что "он остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы".

В июне 2017 года в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за отказ от размещения компромата на депутата от "Радикальной партии" Дмитрия Линько. После этого и Служба безопасности Украины сообщила, что обнаружила на изъятой у Гужвы флешке секретную информацию министерства обороны.

Журналисты издания связывают давление на главного редактора с атакой на критически освещающее действия власти издание. "Вы следили за нами, вы прослушивали нас, руками политических сателлитов вроде Ляшко вы фабриковали против нас дела, вы пытались нас дискредитировать, но мы выстояли и стали сильными. Мы понимаем, что до выборов осталось чуть больше года и вы не остановитесь ни перед чем, чтобы закрыть рот тем журналистам, кто набрался смелости критиковать вас", — говорится в открытом письме журналистов.

Сам Гужва считает, что в Киеве его ожидало семь лет тюрьмы. "По имеющимся данным, судьям уже спустили указание выносить обвинительные приговоры по всем процессам по мне. В том числе и по полностью сфабрикованному делу о вымогательстве. По нему спущена ориентировка — семь лет тюрьмы (как Юлии Тимошенко)", — написал он из Австрии.