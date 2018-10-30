30.10.2018, 13:35

Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая

 (34)
rus.delfi.ee
EST 2
Arvamusfestival 2015
Arvamusfestival 2015Foto: Ester Vaitmaa

Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) выбрало новым главным редактором телеканала ETV+ Екатерину Таклая, которая в настоящее время является руководителем портала новостей rus.err.ee. Новый главред приступит к работе 1 января 2019 года.

На место главреда ETV+ был объявлен открытый конкурс, в котором участвовали 30 человек. По словам члена правления ERR Урмаса Ору, в заключительный тур конкурса прошли шесть очень сильных кандидатов и окончательный выбор главреда был сложной задачей.

"В пользу Екатерины говорит ее сильный журналистский бэкграунд и, несомненно, успешный опыт работы в ERR", — отметил Ору.

Екатерина Таклая в числе своих основных задач видит дальнейшее развитие журналистского контента ETV+, а также создание еще большей синергии между разными русскоязычными медийными платформами ERR.

"На сегодняшний день на ETV+ работают одни из лучших русскоязычных журналистов Эстонии, в команде с которыми мне будет честь развивать телеканал далее, делая его журналистскую составляющую более острой и актуальной, и наращивая аудиторию телеканала. Я также надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с порталом rus.err.ee и Радио 4, что даст возможность сделать русскоязычный контент корпорации ERR еще сильнее", — говорит Таклая.

Екатерина Таклая родилась в Петербурге в 1973 году. Она с отличием окончила Санкт-Петербургский Государственный университет, получив диплом по специальности "Английская филология". Она также прошла годичный курс по бизнес-менеджмента в "Институте международных отношений Санкт-Петербурга" (IMISP) и обучалась английскому языку в Эксетерском университете в Великобритании. До переезда в Эстонию из России в 2002 году работала в качестве эксперта в инвестиционных проектах, финансируемых Всемирным Банком и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). В Эстонии ее первым местом работы была школа Rocca al Mare (учитель английского языка), затем русскоязычная газета Äripäev "Деловые ведомости". Портал новостей rus.err.ee Екатерина Таклая возглавила в 2010 году.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


МЕТОДЫ 90-х?| Угрозы, насилие и обман. Как востребует долги самый главный профессиональный коллектор Эстонии

30.10.2018
Какими методами пользуются т. н. профессиональные коллекторы, к которым обращаются кредиторы, когда инкассо и судебным исполнителям не удается заставить должника платить по счетам? Насколько они эффективны и что из себя представляют? Разбиралось издание Eesti Päevaleht.
Подробнее

Тайна, покрытая мраком: загадка смерти одного из героев книги "Криминальная Эстония"

30.10.2018
Спустя 25 лет после трагической гибели Генриха Акопяна, которому когда-то покровительствовал убитый осенью 2016 года крестный отец эстонского криминального мира Николай Таранков, я попыталась разобраться в причинах, по которым взорвали машину Акопяна.
Подробнее


Заподозренный в коррупции бывший глава TLT нашел новую работу и имеет виды на Пыхья-Таллинн

30.10.2018
Руководитель муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Энно Тамм покидает свой пост из-за коррупционного скандала, в результате которого Центральная криминальная полиция арестовала в начале апреля четырех руководящих работников предприятия.
Подробнее

Мебельная фирма привезла клиенту ”ужасный” диван: с присланным на замену товаром все тоже оказалось плохо

30.10.2018
В январе потребитель приобрел в Optimus Mööbel угловой диван стоимостью 676 евро. В марте диван доставили ему домой, но после снятия упаковки выяснилось, что покрытие в нескольких местах порвано, а на металлических деталях наблюдаются следы от клея.
Подробнее

Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая

30.10.2018
Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) выбрало новым главным редактором телеканала ETV+ Екатерину Таклая, которая в настоящее время является руководителем портала новостей rus.err.ee. Новый главред приступит к работе 1 января 2019 года.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-25% Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
330,- €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии обнаружили фрагменты тел погибших

30.10.2018
Boeing 737 индонезийского лоукостера авиалинии Lion Air пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Перед исчезновением пилот запросил экстренную посадку. Но при развороте самолет рухнул в море в 15 километрах от берега. Власти Индонезии немедленно начали поисковую операцию.
Подробнее

Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда

30.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю, при прочтении которой перед глазами невольно всплывают известные кадры из фильма ”Сияние” Стэнли Кубрика.
Подробнее


Малый предприниматель: запросы по зарплате у молодежи утопичны! А вместо работы пьют кофе за 3 евро и сидят в Instagram

30.10.2018
Зарплаты, рост цен, нехватка рабочей силы — это в последнее время ключевые слова в предпринимательстве. Delfi Naistekas получил письмо от читательницы Неле, у которой вместе с мужем своя фирма. Она говорит, что как по себе, так и по своим знакомым видит, что ситуация на рынке труда вышла из-под контроля.
Подробнее



ЭКСПЕРТ │ Что влияет на оценку вашей недвижимости и мешает ее продаже

30.10.2018
Часто бывает, что ожидания в отношении цены у человека, продающего свое жилье, не совпадают с оценкой покупателя. От чего зависит рыночная цена недвижимости, поясняет маклер Arco Vara Айвар Кальюлайд.
Подробнее