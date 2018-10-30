Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая

На место главреда ETV+ был объявлен открытый конкурс, в котором участвовали 30 человек. По словам члена правления ERR Урмаса Ору, в заключительный тур конкурса прошли шесть очень сильных кандидатов и окончательный выбор главреда был сложной задачей.

"В пользу Екатерины говорит ее сильный журналистский бэкграунд и, несомненно, успешный опыт работы в ERR", — отметил Ору.

Екатерина Таклая в числе своих основных задач видит дальнейшее развитие журналистского контента ETV+, а также создание еще большей синергии между разными русскоязычными медийными платформами ERR.

"На сегодняшний день на ETV+ работают одни из лучших русскоязычных журналистов Эстонии, в команде с которыми мне будет честь развивать телеканал далее, делая его журналистскую составляющую более острой и актуальной, и наращивая аудиторию телеканала. Я также надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с порталом rus.err.ee и Радио 4, что даст возможность сделать русскоязычный контент корпорации ERR еще сильнее", — говорит Таклая.