09.11.2018, 14:47

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после обвинений в домогательстве

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Интерфакс
EST
Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после обвинений в домогательстве
Facebook

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков подал в отставку, сообщает в пятницу сайт издания. "Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — заявил он.

У себя в Facebook Колпаков написал, что категорически отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах, добавив, что "оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать".

Такое решение Колпаков принял после того, как против него были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении по отношению к жене одного из сотрудников издания. Главного редактора временно отстранили от должности, однако после разбирательства гендиректор "Медузы" Галина Тимченко сообщила о том, что Колпаков вернулся к работе; при этом сотрудник, чья жена пожаловалась на действия главреда, уволился по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова; ранее она занимала должность управляющего редактора издания.

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