Главный подозреваемый в убийствах в Турку хотел вступить в ИГ и считал финнов неправоверными

Как говорят источники из центра по приему беженцев, они сообщали о поведении мужчины властям, но им не поверили. Абдеррахман Мешках слушал радикальные проповеди и к нему приезжал живущий за границей марокканец.

По данным Yle, главный подозреваемый в убийствах в Турку Абдеррахман Мешках считал, что финны — неправоверные, и пытался узнать, как можно присоединиться к террористической группировке Исламское государство. Жители центра по приему беженцев в Турку сообщали об угрожающем поведении Мешкаха начальству центра не один раз.

Настоящее имя мужчины — не Абдеррахман Мешках. Он хвастался, что назвал представителям финских властей придуманное имя и возраст. Его настоящее имя и возраст неизвестны. Источники Yle предполагают, что на самом деле Мешкаху более 20 лет, а не 18, как он сообщал ранее.

В центре мужчина слушал радикальные проповеди через свой мобильный телефон. Одному из жителей центра он рассказал, что убил человека в Марокко. В основном Мешках проводил свое время с пятью другими марокканцами. Среди них есть люди, которых полиция подозревает в причастности к теракту в Турку. Прошлой зимой в центр из-за границы приезжал марокканец, который был старше находящихся в центре мужчин.

В центре по приему беженцев Мешках также рассказывал, что до приезда в Финляндию он ездил по разным странам Европы и, в частности, продавал кокаин в Италии.

Марокканец прибыл в центр Пансио в декабре 2016 года.