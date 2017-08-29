Главной темой на встрече президентов Ниинистё и Трампа стало трансатлантическое сотрудничество

Политика безопасности была главной темой пресс-конференции, которая прошла поздно вечером 28 августа. Саули Ниинистё, в частности, назвал важным присутствие США и НАТО в регионе Балтийского моря, сообщает YLE.

Президент Саули Ниинистё и президент США Дональд Трамп провели пресс-конференцию по окончанию переговоров в Белом доме в понедельник поздно вечером по финскому времени.

Трамп выразил солидарность Финляндии в связи с нападением в Турку.

"Мы хотим вместе одержать победу над плохой идеологией", — заявил Трамп.

Трамп также поблагодарил Финляндию за оказанную поддержку коалиции в Афганистане: "Господин президент, американцы благодарны вашей помощи в борьбе против терроризма".

Кроме того, президент США заявил, что Финляндия является ведущей страной в вопросах кибербезопасности. Трамп также поздравил Финляндию со столетием независимости.

Трамп сообщил, что США выделит полмиллиона долларов на программу стипендий Fulbright, которая направлена на развитие сотрудничества между Финляндией и США в образовательной и научной сферах.

Президент Трамп начал свою речь на пресс-конференции с бушующего в Техасе урагана ”Харви” и объявления стихийного бедствия в Луизиане.

"Ничего такого ранее не случалось. Мой главный приоритет — это защита моего народа. Мы все одна семья", — сказал Трамп.

Ниинистё поблагодарил за приглашение

Ниинистё с своей речи поблагодарил за приглашение и выразил поддержку в связи с ураганом ”Харви”.

Президент Финляндии сообщил, что обсудил с Трампом трансатлантическое сотрудничество и другие актуальные вопросы.

"Присутствие США и НАТО в регионе Балтийского моря важно", — заявил Ниинистё.

По его словам, сотрудничество между Финляндией и США затрагивает разные сферы: от вопросов безопасности и обороны до торговли.

Ниинистё отметил важность снижения выбросов чёрной сажи при разрешении экологических проблем арктического региона.

"Мы должны снизить выбросы чёрной сажи. США планирует уменьшить их наполовину. Многие загрязняющие заводы расположены в России", — сказал Ниинистё.

Ниинистё говорил о ситуации в регионе Балтийского моря

На пресс-конференции Ниинистё поднял вопросы политики безопасности. По его словам, Финляндия предпринимает шаги, направленные на снижение рисков и, в частности, на улучшение авиационной безопасности.

По завершению конференции Ниинистё ответил на вопрос о совместных учениях России и Китая. Президент отметил, что Финляндия проводит учения со Швецией и США, и речь не идёт о направленных друг против друга блоков.

"Мы не являемся советниками, но мы делаем всё, чтобы сохранить мир. Работаем над тем, чтобы диалог между Россией и НАТО был возобновлен", — заявил Ниинистё.

На вопрос журналиста Yle Паулы Вилен, предоставляет ли Россия угрозу безопасности, президент Трамп ответил, что угрозы есть везде.

"К сожалению, я вижу угрозу во многих странах. Для меня та часть света важна и у нас хорошие отношения с Финляндией. Мы настроены защищать этот регион, и у нас там много хороших друзей", — ответил Трамп, указывая на регион Балтийского моря.