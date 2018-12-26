Главком ВМФ РФ: у границ России размещено стратегическое оружие НАТО

Основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне — фрегаты и большие десантные корабли. Для повышения боевых возможностей продолжается модернизация атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Приоритетными направлениями строительства и развития Военно-морского флота станут совершенствование и поддержание морских стратегических ядерных сил, развитие группировок морских сил общего назначения, строительство и модернизация многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок и многоцелевых кораблей, самолётов морской авиации, а также создание вооружения, военной и специальной техники для береговых войск.

Основными надводными кораблями Военно-морского флота будут являться многоцелевые корабли, сочетающие в себе возможности противолодочных кораблей и кораблей с ударным ракетным и оборонительным оружием. Также получит дальнейшее развитие класс патрульных кораблей, которые будут обеспечивать безопасность судоходства и защиту морской экономической деятельности РФ, а также при необходимости усиливать корабельные группировки флота. Модульность их конструкции позволит применять корабли в зависимости от характера поставленных задач.

На встрече обсуждалось и развитие судов обеспечения. Главком уточнил, что приоритетным направлением является создание современных, высокоавтоматизированных судов поисково-спасательного и тылового обеспечения, предназначенных для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок и надводных кораблей, выполнения подводно-технических и водолазных работ, а также для материально-технического обеспечения кораблей в море и в пунктах манёвренного базирования.

"При проектировании и строительстве судов учитывается отечественный и мировой опыт строительства вспомогательных судов разных проектов, а также фактический опыт эксплуатации судов по предназначению. Модульность конструкции в разы сократит время на их строительство и ремонт. При этом будут внедрены новейшие технологии в таких областях, как энергетика, автоматика и искусственный интеллект", — подытожил главком ВМФ.

После инцидента в Керченском проливе стало известно, что США начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море, направив запрос о прохождении через Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Черным морем. В Совете Федерации заявили, что военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня, однако это можно расценивать как демонстрацию военной мощи американцев, которая может привести к напряженности в регионе. Однако пока о дальнейших действиях американцев в этом направлении ничего не известно.