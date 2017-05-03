Главком НАТО запросил больше танков для ”сдерживания России” в Европе

Генерал Кертис Скапарротти, отвечающий за военные операции США в Европе, заявил во вторник на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям о необходимости расширения бронетанковых сил для сдерживания ”все более агрессивной России”, сообщает The Hill.

”Россия представлена там не легкими силами, а тяжелой техникой”, — сказал генерал. ”Для того чтобы наши позиции были надежными и правильными, нам нужно больше противотанковой техники <…> чтобы убедиться, что у нас есть сила достаточного размера, которая позволит нам сдержать Россию”, — подчеркнул он.

Скапарротти также отметил, что силы США в Европе, которые на данный момент включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду, со временем должны увеличиться.​ Кроме того, заявил он, законодателям стоит подумать о том, чтобы отправить в Европу больше ”помощников” из числа инженеров и бойцов авиационных бригад.

В марте на слушаниях в комитете п​алаты представителей Скапарротти уже призывал к увеличению численности войск США в Европе для ”сдерживания агрессии России” в Европе.

На сегодняшний день у США в Европе находится военный контингент в составе примерно 62 тыс. человек. Для сравнения, во времена холодной войны у Штатов в Европе было до 300 тыс. военных, отмечает издание.