26.05.2018, 13:20

Главе МЧС Кемеровской области предъявили обвинения из-за пожара в "Зимней вишне"

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Gazeta.ru
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Põlenud kaubanduskeskus Kemerovos
Põlenud kaubanduskeskus KemerovosFoto: Maxim Grigoryev, TASS

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате из-за пожара в ТЦ "Зимняя Вишня", приводятся ее слова на сайте ведомства.

"Предъявлено обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову, начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорию Терентьеву", — говорится в заявлении Петренко.

Представитель добавила, что следствие ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев препятствовали своевременной противопожарной проверке торгового центра.

"В результате указанной халатности Мамонтова и Терентьева и произошедшего 25 марта 2018 года пожара в здании ТРЦ "Зимняя вишня" от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 лиц, из которых 37 несовершеннолетних", — отмечается на сайте ведомства.

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