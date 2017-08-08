Глава ВЦИОМ предрек появление революционных настроений в России

Запрос российского общества на стабильность уходит на периферию и сменяется запросом на перемены. Такое мнение высказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на молодежном форуме ”Территория смыслов на Клязьме”, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

По его словам, так как экономический кризис в стране закончился, но широкомасштабный подъем еще не наступил, россияне чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Федоров отметил, что это опасно, потому что ”революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше”.

”Тогда люди перестают терпеть и начинают требовать”, — пояснил глава ВЦИОМ.

Сегодня политическая борьба в России, по мнению Федорова, ”идет за то, чей образ перемен возобладает”. ”Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018-го”, — заключил он.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок. О своих президентских амбициях в разное время заявляли оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель партии ”Яблоко” Григорий Явлинский и другие. Нынешний президент Владимир Путин пока не сообщает, намерен ли участвовать в выборах.