Глава Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций

Совет Европы, опасаясь выхода Москвы из организации, рассматривает вопрос о снятии с России санкций, наложенных им за ”агрессию в отношении Украины”. В противном случае защите прав человека может быть нанесен удар, полагают в СЕ.

Ведущий европейский демократический орган, Совет Европы (СЕ), рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций, которые были наложены им за ”агрессию Москвы в отношении Украины”. Об этом в интервью британской газете Financial Times (FT) рассказал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.

Такое решение в СЕ, по его данным, допускают из-за опасений о том, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как полагают в Совете Европы, может стать ударом защите прав человека в мире.

Москва, как замечает FT, требует восстановления права голоса на парламентской ассамблее СЕ, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года.​ Права этого голоса Россия лишилась после присоединения территории Крыма в 2014 году.

”Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции”, — уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны ”в перспективе иметь в виду мандат” организации, который предполагает ”защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте”.

”Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула [СЕ], <…> потому что конвенция [о правах человека 1949 года] и [Европейский] суд так важны для российских граждан”, — пояснил Ягланд, отметив также, что ”это будет и негативное событие для Европы”. ”У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы”, — заключил он.

В настоящий момент Ягланд, как замечает Financial Times, совершает поездку по ”европейским столицам”, предупреждая членов Совета Европы о ”серьезном риске”, который Москва может означать в случае выхода из организации. Это, по данным издания, лишит 140 млн россиян доступа к Страсбургскому суду, в котором на Россию приходится треть дел.​