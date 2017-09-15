Глава штаба Навального сообщил, что его избили трубой

В Москве неизвестный совершил нападение на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Активист рассказал Русской службе Би-би-си, что его несколько раз ударили железной трубой по голове.

"У меня огромная гематома величиной с киви, еду в больницу обследоваться", — рассказал Ляскин.

По словам Ляскина, когда он вышел из штаба на улице Гиляровского, к нему подошел человек в капюшоне и ударил по голове железной трубой, замотанной в газету.

Соратник Навального рассказал, что намерен снять побои в больнице и обратиться в полицию. На скорой помощи он был доставлен в Институт имени Склифосовского.

"Пишем заявления в СК на покушение на убийство. Способ нападения, орудие преступления указывают именно на это", — написал позже в "Твиттере" юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов.

В декабре Алексей Навальный объявил, что собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Для того, чтобы выдвинуться, ему необходимо собрать 315 тыс. подписей по всей стране.

Навальный начал открывать избирательные штабы по всей стране около полугода назад, сейчас его сторонники создали уже 58 региональных отделений. За это время на самого политика и его сторонников неоднократно нападали.

Навального дважды обливали зеленкой — после второго нападения ему диагностировали ожог роговицы. После этого ему пришлось делать операцию в клинике в Барселоне.

В конце мая группа вооруженных бейсбольными битами людей избила сына предпринимателя, сдающего в аренду помещение для предвыборного штаба Навального в Иркутске.

В июне на главу предвыборного штаба в Барнауле Артема Косарецкого напали с ножом.