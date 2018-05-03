Глава российского Минкомсвязи предрек: следующим за Telegram будет Viber

А комментируя возможные требования со стороны ФСБ о предоставлении ключей шифрования, в руководстве Viber подчеркнули, что продолжают "придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование звонков, всех групповых и личных чатов по умолчанию".

Ранее в компании Viber Media S.a.r.I., владеющей мессенджером Viber, заявляли, что готовы сотрудничать с властями разных стран, но не смогут передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений в случае включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора.

"Нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности, и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать", — заявил операционный директор компании Майкл Шмилов, уточнив, что к последним относится и передача ключей шифрования, поскольку у сервиса, который ввел сквозное шифрование переписки в 2016 году, их попросту нет.

Таким образом, в случае требования со стороны ФСБ предоставить ключи шифрования Viber постигнет точно такая же участь, как и Telegram.

Таганский суд Москвы еще 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Но, несмотря на все усилия Роскомнадзора заблокировать мессенджер, Telegram все еще сохраняет работоспособность в Рунете.

В городах России с конца апреля проходят многочисленные акции в поддержку Telegram. Владелец мессенджера Павел Дуров призвал всех пользователей выйти на улицу. На митингах участники требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова и расформирования самой службы.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сегодня не стал комментировать слухи о возможной отставке главы Роскомнадзора Жарова, отмечает ТАСС. "Я не хотел бы это комментировать. Если председатель правительства примет такое решение — а я напомню, что руководители служб назначаются решением председателя правительства", — сказал министр, добавив, что "кадровые решения никогда не комментировались и не комментируются".

Роскомнадзор в попытке ограничить доступ к приложению блокирует также сторонние ресурсы и сервисы. В частности, за последнее время о сбоях в работе сообщили пользователи сервисов Google, Amazon, Microsoft. О проблемах заявили и российские компании, среди которых "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".