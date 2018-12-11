Глава Росгвардии подал к Навальному иск на миллион рублей

Золотов хочет, чтобы суд признал не соответствующими действительности ряд утверждений Навального, в том числе ”о недвижимости и руководстве [Росгвардии], которое, по его словам, объедает своих сотрудников”, заявил ТАСС его адвокат.

За день до подачи иска стало известно, что ФСБ обнаружила нарушения в поставках продуктов для Росгвардии — те же самые, о которых в августе публично сообщил Навальный. Из-за того расследования Золотов вызвал его на ”дуэль” и пообещал сделать из него ”отбивную”.

В октябре Навальный потребовал изъять у Золотова дачу, которая ранее находилась в госсобственности.