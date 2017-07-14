Глава Пентагона: США не могут утверждать о смерти лидера ИГ

США не могут утверждать, что главарь террористической организации ”Исламское государство” (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади мертв. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.



”Если бы мы знали, мы бы сказали вам. Сейчас я не могу подтвердить или опровергнуть это”, — сказал он журналистам.

По его словам, ”наш подход заключается в том, что мы предполагаем, что он жив, пока не будет доказано обратное”.



Ранее сирийская обсерватория по правам человека заявила о наличии подтверждения гибели главаря ИГ.