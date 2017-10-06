Глава ПАСЕ, ездивший с депутатами Госдумы на встречу с Асадом, подал в отставку

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, весной побывавший с визитом в Сирии, а затем раскаявшийся в этом поступке, подал в отставку. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня по личным причинам я решил уйти с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал Аргамунт.

Незадолго до этого об отставке Аргамунта сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. "Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к (президенту Башару) Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку", — написал он на своей странице в Facebook. Арьев также разместил фото заявления Аграмунта.

Из текста документа следует, что Аграмунт решил уйти в связи со "сложной управляемостью и кризисом внутри ПАСЕ, вызванным принятием ряда решений сомнительной совместимости и верховенством закона", а также рекомендацией врача.

Отставку Аграмунта подтвердил также его официальный представитель, передает ТАСС. "Он (Аграмунт) представил утром заявление (о желании покинуть пост). Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным", — приводит его слова агентство.

В Госдуме предположили, что отставка председателя ПАСЕ могла быть спровоцирована СМИ и политиками, которые его "заклевали за поездку в Сирию". Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Я думаю, это и явилось причиной", — сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Временным главой ПАСЕ станет старший из заместителей Аграмунта — первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл, сообщает сайт ассамблеи. Уточняется, что "он будет исполнять эти обязанности до выборов нового главы ПАСЕ, которые состоятся на следующей сессии".

Напомним, что весной 2014 года Россию лишили права голоса в ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к РФ. В связи с этим в Москве отметили, что выборы нового главы ПАСЕ без участия РФ поставят под вопрос их легитимность. Об этом заявил в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА "Новости".

Сирийский вояж

Педро Аграмунт занимает пост главы ПАСЕ с 2016 года. В марте 2017 года он совместно с депутатами Госдумы РФ по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас посетил Сирию и лично встречался с президентом страны Башаром Асадом.

В ходе поездки также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон.

В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

По сообщениям СМИ, ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что делегации других стран якобы шокированы визитом Аграмунта в Сирию. В Госдуме, в свою очередь, реакцию Украины на поездку спикера ПАСЕ в Сирию называли истерикой.

В апреле в первый день работы весенней сессии ПАСЕ Аграмунт извинился за свою поездку.

28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту. Инициаторы этого шага ссылались на то, что он "утратил доверие" коллег. Вместе с тем из перечня обязанностей Бюро ПАСЕ не следовало, что оно может выносить вотум недоверия председателю Ассамблеи в связи с его поездкой или по другим мотивам.