Глава НАТО заявил о необходимости глобального ответа на северокорейскую угрозу

На переговорах Столтенберга и премьер-министра Японии Абэ в Токио стороны сошлись во мнениях о том, что КНДР представляет опасность для всего мирового сообщества.

Мировое сообщество должно ответить на угрозу со стороны Северной Кореи, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио во вторник, 31 октября, стороны сошлись во мнениях о необходимости международного давления, чтобы добиться мирного решения северокорейской проблемы.

Пхеньян должен отказаться от своей ядерной программы, заявил Столтенберг. Одновременно глава НАТО сообщил, что все страны должны выполнить требования санкций в отношении КНДР, чтобы добиться решения северокорейской проблемы. В свою очередь Абэ отметил, что радиус ракет КНДР охватывает даже Европу, поэтому они представляют угрозу для всего мирового сообщества.

1 ноября Столтенберг прибудет с визитом в Южную Корею. 5 ноября в Японию приедет президент США Дональд Трамп.

Вашингтон, Сеул и Токио призвали Пхеньян отказаться от разрушительных планов

29 октября главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских ВС на Гавайях, в ходе которой обсудили исходящую от КНДР угрозу. Участники переговоров призвали Пхеньян отказаться от его "разрушительных и безрассудных" планов, а также воздержаться от "безответственных провокаций, которые усугубляют региональную напряженность".

Ранее Пхеньян обвинил США, что вся американская ядерная триада нацелена на КНДР, и заявил об отказе подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В середине октября заместитель постоянного представителя КНДР в ООН Ким Ин Рён на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил, что "ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент". Ни одна другая страна столь длительное время не подвергалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", как КНДР, и поэтому Пхеньян имеет полное право на самооборону, предупредил дипломат.