Глава NASA дал свою оценку отношениям России и США в космосе

”Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны”, — сказал Брайденстайн.

Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами позволило достичь больших результатов, чем если бы они работали отдельно друг от друга. Глава NASA также выразил надежду на то, что сотрудничество между США и Россией распространится и на другие сферы.

Ранее сообщалось, что в РАН назвали год запуска миссии России и США к Венере.